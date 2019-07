Tiziano Ferro si è sposato in gran segreto a Sabaudia, in presenza della famiglia e di pochi intimi.

Quella del 14 Luglio è una data speciale per Tiziano Ferro. Ieri, infatti, il cantante di Latina ha finalmente coronato il suo sogno d’amore sposandosi con il suo Victor. La cerimonia si è svolta a Sabaudia alla presenza di circa quaranta ospiti tra i quali oltre alla famiglia di Tiziano erano presenti gli amici intimi. Un momento speciale che Tiziano sognava da tempo e che ha finalmente potuto realizzare.

Tiziano Ferro: tutto sul matrimonio segreto del cantante

Come raccontato dal sito Dagospia e da Ilgiornale, Tiziano Ferro si è sposato ieri in gran segreto presso una villa di Sabaudia. La cerimonia si è svolta intorno alle 18 ed è stata celebrata da un’amica del cantante. Gli ospiti sarebbero stati appena 40 tra parenti e amici intimi.

Il tutto si sarebbe quindi svolto in gran segreto tanto che, almeno per il momento, neppure nelle pagine social del cantante si fa accenno alla cosa.

Il matrimonio è avvenuto con Victor, compagno cinquantenne di Los Angeles, con il quale Tiziano convive da diverso tempo e la cui relazione è stata sempre tenuta in privato.

Che Tiziano sia una persona estremamente riservata, dopotutto, è un fatto più che risaputo tanto da non sorprendere più neppure i fan. Di lui, oltre alla sua musica si sa infatti ben poco.

Qualche anno fa il cantante aveva dichiarato la sua omosessualità, trasferendosi a Los Angeles dove tuttora vive. Più recentemente aveva parlato d’amore, del sogno di crearsi una famiglia e di diventare padre. Ora, sembra che, almeno in parte, il suo desiderio abbia iniziato a prendere forma. Il resto, ovviamente, è ancora tutto da scrivere e noi di chedonna.it non possiamo che fargli tantissimi auguri.

Ricordiamo che Tiziano, oltre al matrimonio, è anche uscito da poco con un nuovo singolo, spezzando così il lungo silenzio musicale nel quale si era chiuso. A Novembre è previsto il suo nuovo album e ci sarà ovviamente anche un tour negli stadi Italiani. Insomma, per Tiziano si tratta di un anno davvero speciale!

