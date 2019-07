Tiziano Ferro ha finalmente rotto il silenzio parlando del suo matrimonio e mostrando la sua prima foto ufficiale con Victor.

Fonte: instagram/tizianoferroofficial

Ormai è ufficiale: Tiziano Ferro si è sposato. La notizia che ieri ha iniziato a sommergere il web è stata finalmente resa nota anche dallo stesso cantante che era rimasto in silenzio più del dovuto, celebrando in segreto il suo matrimonio per poi comunicarlo a cosa fatta e solo dopo che la voce ha iniziato a diffondersi in rete.

Per comunicare il lieto evento, Tiziano ha condiviso la sua prima foto ufficiale con Victor (lo sposo). Foto postata anche da Vanity Fair, giornale al quale ha affidato un’intervista esclusiva sulle sue nozze.

Tiziano Ferro e la foto ufficiale del matrimonio con Victor Allen

Fonte: Instagram @tizianoferro

Il matrimonio italiano tra Tiziano Ferro e Victor Allen si è svolto Sabato 13 Luglio a Sabaudia. I due, come riportato da Vanity Fair, si erano già uniti in matrimonio a Los Angeles lo scorso 25 Giugno. Si è trattato in entrambi i casi di una celebrazione segreta, rivolta a pochi intimi. Una cerimonia per la quale nessuno dei due ha voluto dei regali chiedendo piuttosto delle donazioni che in America sono state devolute ad un’associazione che si occupa di cani mentre in Italia sono andate al centro oncologico di Latina.

Gesti che parlano d’amore e che Tiziano ed il suo Victor hanno voluto condividere per celebrare il loro giorno più bello.

Ed anche la foto postata ieri sera da Tiziano è stata un modo per condividere, seppur in ritardo, un momento speciale con i suoi fan. All’immagine di coppia, Tiziano ha infatti aggiunto qualche riga, in italiano, inglese e spagnolo:

“La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte.

Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore.”



Ma chi è lo sposo di Tiziano? Il suo nome è Victor Allen, è un cinquantenne di Los Angeles e nella vita è il direttore dell’agenzia Levine Partners. In passato, invece, è stato vice presidente del reparto marketing della Warner Bros. I più attenti avranno ricorderanno una sua foto risalente a circa due anni fa, quando lui e Tiziano erano stati immortalati insieme proprio in Italia, mentre si trovavano a Taormina. Se ai tempi Tiziano cercava di tenere segreta l’identità del compagno, oggi le cose sono però cambiate.

Come lui stesso ha dichiarato a Vanity Fair, infatti, ora Victor fa parte della sua famiglia e quando ciò avviene le dinamiche cambiano e tutto si fa diverso.

Noi di chedonna.it gli facciamo ancora i migliori auguri per una vita felice insieme.

