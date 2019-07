Una delle paure più reali che tutti proviamo è quella di ritrovarci soli mentre si sta soffocando, magari per una caramella andata di traverso, ecco come salvarsi la vita in un video.

Se tutti noi sappiamo bene o male come comportarci nel caso in cui una persona stia soffocando a causa di un corpo estraneo finito ad ostruire le vie aeree, l’affrontare questa evenienza quando si è da soli è un evento che mette moltissima paura. Esistono però delle manovre risolutive anche nel caso in cui una persona si ritrovi sola e con un corpo estraneo in gola che gli proibisce il respiro.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Che cosa fare e che cosa non fare se si viene punti da una medusa?

La manovra di Heimlich è quella che può salvare la vita e può essere fatta anche su se stessi in un modo molto particolare, come ha esposto Jeff Rehman, un pompiere paramedico statunitense in un video molto esaustivo.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria curiosità, clicca qui!

Come salvarsi la vita se si sta soffocando e non c’è nessuno ad aiutarci

In questo video sono esposti tutti i passaggi per poter eseguire la manovra di Heimlich su se stessi. La prima cosa da tenere presente è di non farsi prendere dal panico perché in questi casi ogni secondo si rivela prezioso per salvarsi la vita. Poi ci si dovrà porre a terra, come per fare delle flessioni e dopo aver sostenuto il corpo con le braccia lo si lascerà cadere a terra senza proteggersi con le mani, anzi lasciandole alzate.

In questo modo, il petto cadrà a terra e avrà un impatto violento con il pavimento. In questo modo, il corpo estraneo che produce un’ostruzione delle vie aeree dovrebbe essere sbalzato fuori dalla bocca questo perché l’impatto con il suolo, provocherà l’uscita di molta aria dal diaframma e aiuterà ad espellere il corpo estraneo. Non vi resta che seguire il video molto attentamente.

->>>GUARDA ANCHE:

Come apparecchiare la tavola: dalle cene più formali a quelle più casual

Bicarbonato di sodio: per elimina le macchie dal viso e l’acne

15 cose che fanno le donne quando sono infedeli

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI