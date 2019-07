Il trattamento per avere degli zigomi alla Chiara Ferragni

Avere zigomi scolpiti come Chiara Ferragni e la duchessa di Sussex Meghan Markle sarà alla portata di tutti con un trattamento davvero rivoluzionario che non prevede l’utilizzo di cosmetici.

Per avere degli zigomi perfetti, alti e scolpiti non sarà più necessario ricorrere al chirurgo plastico e a punturine miracolose ma grazie ad un trattamento unico messo a punto dall’esperta Alessandra Ricchizzi si potranno ritrovare dei tratti del viso più tonici e scolpiti.

Scopriamo tutti i segreti del trattamento che regala all’ovale del viso e agli zigomi una nuova vita.

Il segreto per avere zigomi perfetti come Chiara Ferragni e Meghan Markle

Il segreto per avere zigomi scolpiti come Meghan Markle e Chiara Ferragni due icone amatissime e seguito ogni giorno da milioni di followers su Instagram, non è un cosmetico miracoloso, ma una tecnica di massaggio assai particolare, che mira a tonificare manualmente i muscoli del viso che regalano tratti decisamente più tonici e scolpiti.

A dar vita a questa tecnica è stata Alessandra Ricchizzi che con una sola seduta riesce a donare un effetto lifting al viso pari a quello che potrebbe dare una seduta di chirurgia plastica. Questo tipo di trattamento è lo stesso a cui la facialist Nichola Joss, una vera guru dell’estetica, sottopone Meghan Markle per donarle un viso dai tratti scolpiti. Un massaggio manuale che dura circa un’ora e che assicura il risultato per circa 3 settimane.

(Fonte: Vanity Fair)

