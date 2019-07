Un gustoso, fresco e leggero menu con la fesa di tacchino, un ingrediente perfetto per l’estate. Ricette veloci e semplici da preparare.

Un menu completo per pranzo e cena che vede come protagonista la fesa di tacchino in salume, una valida alternativa a prosciutto cotto e altri salumi, magra e ricca di proteine. Tante ricette gustose semplici da preparare e perfette per l’estate.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con il lime VIDEO-

Il consiglio del giorno

La fesa di tacchino in salume è un prodotto che troppe volte viene rilegato a farcire un semplice panino consumato al volo, mentre in cucina può regalare grandi soddisfazioni. Ottimo come condimento per un primo piatto, si presta anche alla preparazione di freschi secondi estivi. Perfetta tagliata spessa dal salumiere e fatta alla griglia per un secondo piatto ottimo, veloce da preparare e che piace a tutta la famiglia.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con la fesa di tacchino

Scopri le ricette per la cena con la fesa di tacchino, clicca alla pagina successiva!