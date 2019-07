Un fresco e gustoso menu con il lime. Ricette semplici, veloci da preparare per pranzo e per cena.

Il lime, un agrume dal gusto molto particolare che ha ormai un posto di rilievo anche nella cucina italiana. Più pungente del limone, ma anche molto delicato si sposa bene con i primi piatti e anche con i secondi, soprattutto di pesce.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con il polpo-VIDEO-

Il consiglio del giorno

Il lime, pur appartenendo alla famiglia degli agrumi come il limone, si differenzia da questo per diverse caratteristiche. Più aspro del limone è ricco di vitamina C e minerali. Un naturale antiacido e ricco di proprietà benefiche per il corpo. Alleato per combattere il colesterolo cattivo nel sangue, è ottimo per i disturbi urinari. Grande protagonista nei cocktail, in cucina regala ad ogni piatto personalità e gusto soprattutto nei primi e secondi piatti di pesce e nei contorni.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con il lime

Non perdere le ricette per la cena con il lime, clicca su successivo!