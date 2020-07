La pelle va curata e idratata sempre, ma in particolar modo dopo i 50 anni, scopriamo alcuni semplici accorgimenti da seguire.

A ogni età la sua beauty routine viso. Quando gli anni passano, soprattutto dopo i 50 anni l’idratazione della pelle diminuisce e non solo si accumulano strati superficiali di cellule morte che rendono il viso spento e disidratato.

Le rughe in particolar modo sono l’incubo di ogni donna, non abbiate timore, qualche anno di troppo si può nascondere se seguite una beauty routine. Certo che i prodotti di cosmesi possono essere di aiuto, ma non fanno miracoli, anche il make up può essere di aiuto, ma senza esagerare altrimenti si rischia di avere l’effetto contrario.

Noi di CheDonna.it, vi diamo qualche consiglio per prendervi cura del vostro viso, dopo i 50 anni, così da farla apparire sempre radiosa e uniforme.

Pelle curata con la beauty routine: semplici consigli da seguire

Dopo i 50 anni, l‘idratazione del viso tende a diminuire, rendendo la pelle spenta e opaca, è opportuno non trascurarla. In particolar modo quando si è in menopausa, le variazioni ormonali, influenzano talvolta in modo negativo sulla pelle del viso. Inoltre il viso è la parte del corpo maggiormente esposta al sole e all’inquinamento atmosferico, perciò è opportuno seguire una beauty routine. Scopriamo come.

1-Detersione: utilizzate solo prodotti naturali senza sostanze aggressive e adatti alla propria pelle. Si consigliano prodotti specifici per pelli mature, in particolar modo scegliete detergenti cremosi, la pelle si assottiglia e diventa più secca. Evitate i detergenti schiumogene o i tonici alcolici, perchè possono eliminate troppo sebo. Provate i detergenti con ingredienti come avena o camomilla e sciacquate con acqua tiepida e non calda che va ad eliminare gli oli protettivi.Via libera all‘acqua micellare che strucca perfettamente il viso e lo idrata allo stesso tempo.