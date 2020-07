Acqua di mare | trattamento di bellezza naturale per la pelle

L’estate mette in primo piano la nostra pelle che si rinfresca in abiti leggeri e fluttuanti e nell’acqua di mare, che può diventare un vero trattamento di bellezza alla portata di tutti.

Il bagno in mare non rappresenta soltanto un momento di relax e di divertimento ma soprattutto per le donne, può diventare un vero e proprio trattamento di bellezza in stile SPA gratuito e molto efficace.

Farsi accarezzare dalle onde ed immergersi in un bagno ricco di sale e iodio, regalerà alla pelle una linfa nuova, rendendola vellutata, luminosa e levigata, riducendone anche l'aspetto a buccia d'arancia.

Acqua di mare | prezioso elisir di bellezza e salute per la nostra pelle

L’acqua di mare rappresenta una potente risorsa per la bellezza e la salute per la nostra pelle e anche per il nostro organismo. Una giornata al mare o ancor meglio una vacanza al mare si possono trasformare in un momento per prendersi cura di se stesse in piena libertà e soprattutto in modo gratuito, ma scopriamo quali sono i benefici dell’acqua di mare per la nostra pelle.

La pelle immersa nell’acqua di mare riceve molti benefici dal sale, dallo iodio e dai minerali in essa contenuti come lo zolfo ed il rame. Queste sostanze curano la pelle e migliorano l’aspetto dell’epidermide colpita da dermatite atopica o psoriasi, la purificano e la levigano in modo naturale.

La pelle riceve ossigenazione dal sale e dallo iodio che attraverso le onde del mare che la massaggiano, penetrano in essa regalando risultati visibili dopo pochi giorni. Lo stesso massaggio poi risulta essere ottimo come trattamento anti cellulite, l’acqua di mare infatti combatte la ritenzione idrica. Camminare in acqua rappresenta un metodo di cura naturale per chi ha problemi di circolazione, aiuta a sgonfiare le gambe, grazie al sale presente nell’acqua.

Anche la sabbia presente sul fondo può diventare un eccezionale trattamento di bellezza, uno scrub naturale facilmente applicabile. Basterà sedersi dove l’acqua del mare sia abbastanza bassa e dopo aver preso delle manciate di sabbia sul fondo, si potrà massaggiare il corpo, insistendo su gambe, fianchi e addome. Dopo aver massaggiato la pelle con movimenti circolari, ci si lascerà cullare dalle onde, immerse nel relax.

Le due azioni fondamentali per beneficiare dell’acqua del mare in sicurezza e in salute, sono quelle di applicare sempre, rinnovando dopo ogni bagno, la crema solare con filtro protettivo e di applicare una buona quantità di crema idratante e lenitiva dopo la doccia. Scopri anche gli oli vegetali ed essenziali per l’estate.