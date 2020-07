Fabrizio Moro, fascino da bello e impossibile su Instagram: tatuaggi, muscoli in vista e barba incolta. La foto incanta tutti.

Fabrizio Moro pubblica una foto scattata mentre ascolta le sue ultime fatiche musicali e lascia tutti senza fiato. Occhiali da vista, barba incolata, muscoli e tatuaggi in mostra per un fascino irresistibile e che rendono Fabrizio Moro uno degli artisti più affascinanti della musica italiana come sottolinea spesso l’amico Ermal Meta.

“Meraviglioso”, “Che bono, mamma mia”, “Mobrici, vacci piano che qui siamo deboli di cuore”, “La barba ti sta bene”, sono solo alcuni dei messaggi scritti dalle fane sotto l’ultima foto che vedete qui in alto e con cui ha condiviso alcuni versi di “Canzone giusta”, brano estratto dal suo primo album intitolato semplicemente “Fabrizio Moro” e pubblicato nel 2000.

Fabrizio Moro in piscina: fan in delirio

In piscina, Fabrizio Moro aveva già lasciato senza parole i fans sfoggiando un fisico in perfetta forma. Una foto pubblicata tra le storie di Instagram dal cantautore di San Basilio che ha mandato in visibilio i fans, sempre più innamorati di lui.

Il fascino del Moro è stato più volte esaltato dall’amico Ermal Meta che, in occasione del compleanno di Fabrizio Moro, nel fargli gli auguri su Twitter, l’aveva definito il “dilf della musica italiana” acronimo di Dad I’d Like to Fuck. Sempre Ermal Meta, nel corso di una diretta condivisa in occasione del proprio compleanno, aveva sottolineato il suo fascino. “Avete capito che Bizio sta bene qualsiasi cosa indossi?”, aveva chiesto Meta agli utenti in ascolto.

I fans, nel frattempo, attendono il suo ritorno che arriverà presto. Il cantautore romano sta lavorando al nuovo album come ha annunciato su Instagram Andrea Ra, uno dei suoi musicisti storici scatenando l’entusiasmo del popolo del Moro.

In attesa del nuovo album, i fans di Moro, venerdì 17 luglio, potranno seguirlo sul profilo Instagram di Radio Italia per il #FabrizioMoroDay.