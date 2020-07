Scopriamo insieme alcune regole per potersi abbronzare velocemente, bene e in modo duraturo ma, soprattutto, senza rischiare di andare incontro a brutte scottature.

Amate sfoggiare un’abbronzatura invidiabile da maggio a ottobre? Allora siete senza dubbio del team “tintarella facile e veloce”: sognate di andare al mare e tornare a casa già con un colorito californiano, una pelle dorata e baciata dal sole da esaltare con selezionatissimi outfit estivi.

Peccato però che nessuno possieda questa speciale bacchetta magica: anche l’abbronzatura, ahimè, rischia di esser sacrificio, ci obbliga a applicazioni di crema costanti, un’accurata cura della pelle e tanto altro ancora.

Questo non vuol dire però che, sempre con impegno, non possiamo quantomeno velocizzare il procedimento.

Esiste un modo per ottenere un’abbronzatura più veloce? Be’, anche qui non c’è proprio una formula magica ma esiste comunque qualche piccolo. stratagemma che tutti noi possiamo mettere in atto.

Abbronzarsi velocemente in poche semplici mosse

Quella che volgiamo non è in realtà solo un’abbronzatura veloce ma anche duratura, esteticamente gradevole, con quel tocco dorato che siamo solite vedere nelle riviste.

Certe donne sono fortunate e ottengono tutto ciò come dono di Madre Natura, altre dovranno impegnarsi e cercare percorsi ben ponderati e mosse vincenti per sfruttare al meglio la tintarella.

Ecco alcune mosse consigliate per centrare l’obbiettivo abbronzatura rapida e impeccabile.

Melanina – E’ la principale responsabile del colorito della nostra pelle. La quantità di melanina presente nel nostro corpo dipende essenzialmente dalla genetica ma ciò non toglie che sia possibile stimolarne e velocizzarne la produzione. A tale scopo ci vengono in soccorso i così detti attivatori di abbronzatura, ovvero prodotti che innescano il processo abbronzante, che possiamo trovare in commercio sia in compresse che in crema o spray. Ci sono poi anche i così detti intesificatori sostanze che oltre a stimolare la produzione di melanina rendono più intensa e duratura nel tempo la nostra abbronzatura.

Alimentazione – tutti abbiamo sentito parlare del betacarotene, la protovitamina che in abbondanti ma non eccessive quantità conferisce una buona colorazione alla pelle. Dove possiamo trovarlo? In tutte le verdure e frutti rossi e arancioni, come carote, peperoni, fragole, arance, papaya. Ci sono poi naturalmente anche gli integratori a base di betacarotene e vitamine: occorrerà assumerli in modo regolare nel mese precedente l’esposizione al sole e continuare l’assunzione anche durante il periodo di esposizione.

Protezione solare – Serve a evitare macchie della pelle, eritemi e scottature ma senza dubbio non inibisce la tintarella. E’ una verità nota da tempo ma alla quale molti di noi fanno fatica a creder.

Idratazione – Bere molta acqua consentirà di mantenere la pelle e le cellule sane ed idratate così da evitare la secchezza cutanea. allo stesso scopo concorre l’applicazione del doposole e il regolare utilizzo di una buona crema corpo. Una pelle idratata difficilmente si spellerà regalandovi così un’akppronzatura intensa e longeva.

Scrub – Eliminando le cellule morte faremo in modo che si abbronzino le cellule vive e nuove che si trovano nello strato inferiore, garantendoci così un’abbornzatura veloce e longeva.

In fin dei conti dunque si tratta di predisporre la pelle al meglio così da consentirle di accogliere l’abbronzatura nel miglior modo possibile, fissarla e mantenerla poi a lungo.

Una pelle dorata, baciata dal sole e sorprendentemente bella vi attende dunque quest’estate dietro l’angolo: siete pronte a fare tutto ciò che occorre per ottenerla?

Fonte: blog.cliomakeup.com