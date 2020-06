Il crumble di verdure, si cuoce al forno, una ricetta di semplice preparazione, con ingredienti di stagione, scopriamo come realizzarla.

Il crumble di verdure, è una ricetta che accontenta tutti, un modo per portare a tavola verdure in modo diverso dal solito. Infatti i protagonisti di questo piatto sono le zucchine, melanzane e pomodori, verdure conosciute ed apprezzate da tutti.

Tutte e tre molto versatili in cucina, infatti si possono preparare diversi piatti, dagli antipasti ai contorni ma anche sfiziosi e semplici primi piatti.

Le zucchine e le melanzane si prestano a diverse cotture al vapore grigliate, ma anche fritte, perfette da gustare come parmigiana sia light che non.

Le zucchine contengono diverse sostanze nutritive che apportano solo benefici al nostro organismo, infatti contengono vitamine e sali minerali. Si possono tranquillamente utilizzare se si segue una dieta, perchè apporta poche calorie e non solo si digeriscono facilmente.

Le melanzane invece, è ricca di vitamine, sali minerali e fibra alimentare, non solo contiene una buona dose di flavonoidi e l’acido clorogenico. Si abbina a diversi alimenti come pomodori, mozzarella e basilico, per accompagnare sia la carne che il pesce, addirittura i formaggi.

I pomodori invece sono non solo è ricco di antiossidanti, sali minerali e vitamine, ma è un alimento jolly, in quanto si può utilizzare come ingrediente per preparare bruschette o contorni di pomodori. Inoltre sono perfetti per condire antipasti, primi piatti, secondi e contorni, li possiamo definire la regina della cucina.

Scopriamo questa ricetta ricca di ingredienti, seguendo i nostri consigli nella preparazione.

Crumble salato con verdure: ricetta gustosa e veloce

Una ricetta diversa dal classico crumble che siete abituati a gustare, quello di mele.

Una buona alternativa al gateau di verdure, un antipasto o contorno sfizioso, da portare a tavola, con ingredienti salutari e di stagione.

Scopriamo la nostra gustosa ricetta.

Ingredienti per 4 persone

Per il crumble

100 g di farina ’00

40 g di pecorino

50 g di burro freddo di frigo

Per la farcitura

2 melanzane

2 zucchine

10 pomodorini pachino

2 cipollotti

3 cucchiai di olio extravergine

2 rametti di maggiorana fresca

sale

Preparazione