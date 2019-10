Un secondo sostanzioso o un antipasto veloce e leggero. Tutto questo può essere la parmigiana light di zucchine grigliate, una preparazione veloce e sfiziosa.

La parmigiana light di zucchine grigliate è una versione particolare della classica ricetta a base di melanzane. Le zucchine danno il loro meglio d’estate ma ormai le troviamo tutto l’anno. Quindi perché non utilizzarle per un piatto velocissimo e molto gustoso?

Questa parmigiana può essere un secondo importante, accompagnato da un’insalata condita in maniera leggera. Oppure può diventare un antipasto se invece della teglia prepariamo delle monoporzioni da portare in tavola.

La nostra ricetta prevede l’utilizzo di prosciutto cotto e scamorza affumicata, oppure provola. Se invece dovete servirla a dei vegetariani potete eliminare il prosciutto e sostituire anche la scamorza con un altro tipo di formaggio filante.

In più c’è un segreto: la parmigiana di zucchine grigliate si può preparare la sera prima per il giorno successivo. Sarà sufficiente tirarla fuori dal frigo con un po’ di anticipo per infornare. D eventualmente se avete tempo preparatene due: la seconda la congelate.

Come preparare la parmigiana light di zucchine grigliate

La parmigiana light di zucchine grigliate è pronta in meno di un’ora e il risultato finale sarà gustosissimo. Ecco come fare.

Ingredienti:

4 zucchine medie

150 g prosciutto cotto

120 g scamorza affumicata

formaggio grattugiato

pangrattato

prezzemolo

burro

sale

pepe nero

Preparazione:

Cominciate la parmigiana light di zucchine grigliate partendo dagli ortaggi. Lavate e mondate le zucchine togliendo le estremità, quindi tagliatele a fette e grigliatele su una piastra calda da entrambi i lati.

Una volta che saranno pronte, condite con del prezzemolo tritato e il sale fine, poi lasciate da parte. Imburrate una pirofila e versate un po’ di pangrattato che servirà per non far attaccare la parmigiana. Partite con un primo strato di zucchine adagiando poi sopra le fette di scamorza o provola affumicata e quelle di prosciutto cotto. Quindi andate avanti con altre zucchine e ancora scamorza e prosciutto cotto.

Continuate così fino a quando non avrete finito le zucchine. Come ultimo strato mettete ancora

scamorza, pangrattato e qualche fiocchetto di burro. Infornate a 200° per circa 20-25 minuti o comunque fino a quando la superficie non sarà bella dorata.

Sfornate e servite la parmigiana di zucchine grigliate calda. Ma sarà buonissima anche tiepida.

