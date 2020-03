Melanzane al forno con pomodori e mozzarella sono un contorno facile e veloce perfetto da servire quando non potete trascorrere troppo tempo ai fornelli. Le melanzane al forno sono un contorno gustoso e veloce, ma si può servire anche come antipasto. La melanzana è una verdura che appartiene alla famiglia delle Solanacee, molto conosciuta in Europa e nel resto del mondo. E’ una verdura ricca di vitamine, sali minerali e fibra alimentare, non solo contiene una buona dose di flavonoidi e l’acido clorogenico. Inoltre la melanzana è molto versatile, perchè si presta alla preparazione di diversi piatti sia di antipasti, che di primi piatti che contorni. Si abbina a diversi alimenti come pomodori, mozzarella e basilico, per accompagnare sia la carne che il pesce, addirittura i formaggi. Si prepara facilmente che potete servirle sia a cena come contorno che come antipasto sfizioso, ideale per tante occasioni diverse. Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI Melanzane al forno con pomodori e mozzarella Le melanzane al forno, sono un contorno facile e veloce da preparare, perfette da servire per una cena veloce, quando non potete trascorrere troppo tempo ai fornelli. Si preparar con olive, mozzarella e pomodori, cotto al forno con le melanzane. Potete anche insaporire le melanzane un misto di erbe miste, aglio, pangrattato e parmigiano, unendo poi i pomodorini, la scamorza affumicata, olive nere e capperi. Scopriamo gli ingredienti e come prepararle.

Ingredienti per 4 persone 2 melanzana

150 g di pomodorini

200 g di mozzarella

10 olive verdi

100 g di parmigiano reggiano grattugiato.

basilico q.b.

sale fino q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione Per preparare questo secondo piatto, iniziate a lavare le melanzane e le asciugate con carta assorbente, poi spuntatela e tagliatela a fette di circa 1,5 cm, non togliete la buccia.

Lavate e tagliate i pomodorini in quattro parti e tenete in una ciotola, tagliate a cubetti la mozzarella e lasciatela scolare in uno scolapasta. Denocciolate e tagliate le olive a rondelle e tenetele da parte. Adagiate le melanzane su una leccarda con carta da forno, distribuite con un cucchiaio i pomodori, la mozzarella sgocciolata, le olive verdi. Lasciatele cuocere in forno già caldo a 180° per circa 20 minuti, poi le sfornate e distribuite il parmigiano grattugiato ed distribuite qualche fogliolina di basilico.