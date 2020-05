Per chi ha amato Summer e Ale, Netflix ha annunciato che si farà un altro capitolo della serie tv italiana ‘Summertime’. È in arrivo dunque la seconda stagione visibile probabilmente non prima del 2021.

Con un post su Instagram, Netflix Italia ha annunciato che la seconda stagione di ‘Summertime’ si farà. La serie tv italiana uscita ad aprile sulla piattaforma streaming e visibile in tutto il mondo ha già riscosso notevole successo tanto da riconfermarla.

Stesso cast anche per la prossima stagione, quindi rivedremo Summer e Ale, rispettvamente Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe, alle prese con la loro storia d’amore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Summertime | Ecco la nuova serie italiana di Netflix

La prima stagione della serie tv, prodotta da Cattleya e firmata dalla regia di Lorenzo Sportiello nei primi 4 episodi e Francesco Lagi nei 4 successivi ha visto la luce nella riviera adriatica. Location che verrà riutilizzata per la seconda stagione grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission.

È in arrivo la seconda stagione di Summertime

“Andiamo a festeggiare con un tuffo a bomba”. Recita il post su Instagram che annuncia la seconda stagione di ‘Summertime’. La serie televisiva italiana, liberamente ispirata a ‘Tre metri sopra il cielo’, romanzo di Federico Moccia, è uscita il 29 aprile su Netflix, tradotta in varie lingue e sottotitolata.

Sulle date della seconda stagione, però, ancora nulla è dato sapere. I nuovi episodi, infatti, non sono ancora stati girati e l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha fermato un po’ tutte le produzioni televisive.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La casa di carta | Quando la quinta stagione su Netflix

È facile, quindi, ipotizzare che fino al 2021, non riusciremo a vedere le nuove puntate. Tanto più che la serie, prodotta da Cattleya, è ambientata d’estate, quindi i nuovi episodi potrebbero essere girati a ridosso dell’autunno o direttamente l’anno prossimo.

Serie cult adolescenziale, Summertime, ha riscosso notevole successo non solo in Italia, ma anche all’estero. Fra Europa, Stati Uniti e Sudamerica ha rapito milioni di spettatori, tanto da indurre Netflix a proporre una seconda stagione.

Inoltre, uscita durante la quarantena è stata un vera e propria boccata d’ossigeno per i più giovani che hanno assaporato la magia dell’estate e delle vacanze.

Riconfermato il cast degli attori con in testa Ludovico Tersigni, conosciuto anche per aver interpretato Samuele, nel film ‘Slam – Tutto per una ragazza’ e Giovanni Garau in ‘Skam Italia’. Nei panni di Alessandro Alba, Tersigni, è un noto pilota di Moto 3 fermo a causa di un brutto incidente che si innamora di Summer. Lei è la tipica ragazza con la testa sulle spalle che lavora d’estate in un hotel, interpretata da Coco Rebecca Edogamhe, al suo esordio.

Insieme a loro ci saranno anche Dario interpretato dal bravo Andrea Lattanzi, già visto in ‘Sulla mia pelle’. C’è poi Sofia, la migliore amica di Summer a cui da voce Amanda Campana. Ritroviamo ancora Edo interpretato da Giovanni Maini e Blue da Alicia Ann Edogamhe, sorella anche nella vita reale di Summer.

Nei ruoli adulti, torna Isabella, interpretata dalla cantante e attrice siciliana Thony, la di mamma di Summer e Blue. Rivedremo Mario Sgueglia nei panni di Maurizio, il papà di Ale. C’è poi Alberto Boubakar Malanchino, il padre di Summer, visto di recente nella fiction ‘Rai Doc-Nelle tue mani’.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Serie tv sui virus | Le 5 da vedere su Netflix in quarantena

Per quanto riguarda la regia troveremo ancora una volta Francesco Lagi, che nella prima stagione era co-regista e co-autore, e Marta Savina.

Inoltre, tutte le puntate saranno firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi. Affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.