Katy Louise Saunders | Cosa fa Babi di ‘Tre metri sopra il cielo’

Cosa fa oggi Katy Louise Saunders? È una domanda che i fan si pongono ogni volta che in tv ridanno ‘Tre metri sopra il cielo’. Poche le notizie sull’attrice che preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Ieri sera è andato in onda ‘Tre Metri sopra il cielo’ e puntualmente tra i fan è sorta la domanda: che fine ha fatto Katy Louise Saunders? Tutti la ricorderanno nel ruolo di Babi nel film del 2004, diretto da Luca Lucini, ispirato all’omonimo romanzo di Federico Moccia.

Una storia che torna di moda anche oggi grazie alla serie tv, appena uscita su Netflix, dal titolo Summertime che prende spunto proprio dalla storia tra Babi e Step.

Ma torniamo alla Saunders. All’epoca l’attrice italo-inglese, di padre britannico e madre colombiana, aveva 20 anni e recitava al fianco di Riccardo Scamarcio, che interpretava Step. Un film di successo, basato su una storia d’amore travagliata fra i due ragazzi, che conferì molta popolarità all’attrice.

Nonostante la Saunders avesse già esordito al cinema nel 2002 con ‘Un viaggio chiamato amore’ diretto da Michele Placido dove interpretava la scrittrice e poetessa italiana Sibilla Aleramo da bambina. Mentre nel 2003 aveva fatto una breve apparizione in ‘Lizzie McGuire – Da liceale a popstar’.

Dopo ‘Tre metri sopra il cielo’ cosa fa Katy Louise Saunders?

Dal 2004 ad oggi la bella attrice italo-britannica ha continuato a lavorare nel cinema e nella tv interpretando vari ruoli. La ricorderemo sempre lo stesso anno nel ruolo di Valentina in ‘Che ne sarà di noi’ di Giovanni Veronesi.

L’anno seguente la sua prima apparizione televisiva nella miniserie di Rai 1 ‘Il Grande Torino’, diretta da Angelo Vicari, in cui interpreta il ruolo di Susanna.

La troviamo ancora al cinema, ma in ruoli minori, in ‘L’aria salata’ di Alessandro Angelini e nel ‘Los Borgia’ di Antonio Hernandez. Poi nel 2007 torna protagonista sempre al fianco di Scamarcio, questa volta anche con Laura Chiatti nel film diretto da Luis Prieto ‘Ho voglia di te’. Il sequel di ‘Tre metri sopra il cielo’ non ebbe però lo stesso successo di ‘3MSC’.

Lo stesso anno partecipa anche a una produzione hollywoodiana, Decameron Pie, diretta da David Leland. E non si fa mancare anche uno spot pubblicitario per la Nespresso al fianco di George Clooney con la regia di Guy Ritchie.

Nel 2010 partecipa a due miniserie televisive ‘Sissi’ e ‘Sant’Agostino’ ma nel 2011 torna protagonista con Roberto Farnesi in ‘Non smettere di sognare’.

Quindi una breve apparizione al cinema in ‘Third Person’, diretto da Paul Haggis nel 2013 e una parte più consistente in ‘Sapore di te’ di Carlo Vanzina nel 2014.

Non dimentichiamo però che la Saunders è pure laureata in economia alla Bocconi e allora nel 2015 apre anche un’attività che produce succhi di frutta e verdura biologiche.

Ricomparendo nuovamente sul grande schermo con ‘On air-Storia di un successo’, che racconta la biografia di Marco Mazzoli conduttore del programma radiofonico, “Lo Zoo di 105”.

Dal 2015 si arriva direttamente al 2018 dove la vediamo nel piccolo schermo in un episodio della serie tv ‘Condor’. Al cinema invece interpreta un ruolo su ‘Welcome Home – Uno sconosciuto in casa’ di George Ratliff e in ‘Il Re Scorpione 5 – Il libro delle anime’ di Don Michael Paul.

Da quel momento, artisticamente parlando, non si sa più niente di Katy Louise Saunders. E ancora meno della sua vita privata. La bella attrice, infatti, non ha profili social e raramente si fa vedere in giro con qualcuno.

Dopo la storia con Marco Tronchetti Provera in cui fu al centro della cronaca poco altro è emerso dell’attrice di ‘3MSC’. Nonostante ciò qualche mese fa il settimanale Diva e Donna l’aveva paparazzata insieme a Riccardo Scamarcio, suo storico partner in ‘Tre metri sopra il cielo’. Ma da quelle foto in cui i due sembravano complici non c’è stata alcuna conferma o smentita.

Inoltre, nel 2016 la Saunders era stata beccata anche insieme a Stefano De Martino che all’epoca si era lasciato con Belen Rodriguez ma le voci furono subito smentite. I due infatti dissero di essere solo amici.

di Cristina Biondi