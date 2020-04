La Casa de Papel | La serie cult in libreria con “L’enigma del Professore”

“La Casa de Papel”, dallo streaming agli scaffali delle librerie. Il primo romanzo dedicato alla serie cult, “L’enigma del professore” (edito da Magazzini Salani), è in vendita nel nostro Paese dal prossimo 14 maggio.

Da serie evento a cult, “La Casa de Papel”, nell’arco di poche stagioni, è riuscita a conquistare un pubblico eterogeneo capace di emozionarsi e meravigliarsi per le vicissitudini di una banda di rapinatori che arriva da situazioni più diverse per poi arrivare a mettere su un colpo alla Zecca di Stato: apripista di un’escalation criminale dettata dall’affermazione e dall’uguaglianza di principi che accomuna un folto gruppo dai caratteri diversi.

Proprio questo saliscendi di emozioni e colpi di scena ha tenuto incollati a pc, tv e streaming, milioni di persone non solo in Spagna: la serie è prodotta e distribuita da Netflix, quindi inizialmente appannaggio esclusivamente del pubblico della Rete. Con il tempo, però, la fruibilità si è estesa proporzionalmente con la fama crescente della saga.

“La Casa de Papel”, in uscita il primo romanzo del franchise

In Italia, ad esempio, le prime parti del franchise sono state mandate in onda sul secondo canale – a tarda ora, naturalmente – non meno di qualche anno fa. L’esperimento (ovvero l’arrivo sulla tivù generalista) potrebbe riproporsi presto e annoverare non soltanto lo Stivale. Intanto sta per uscire il primo progetto editoriale dedicato a “La Casa de Papel”.

L’idea nasce dall’approfondimento di un personaggio della serie, una sorta di spin-off integrativo sotto forma di libro che racconta – in maniera capillare – l’inizio di tutto dal punto di vista di un elemento chiave: il Professore, Sergio Maquina. Al secolo Alvaro Morte. Il romanzo, dal titolo evocativo “L’enigma del Professore”, sarà disponibile in Italia dal prossimo 14 maggio. Edito da Magazzini Salani.

Racconta la storia di un uomo tanto affascinante quanto controverso, ma soprattutto fa chiarezza – pagina dopo pagina – su come si è arrivati a progettare il primo colpo della banda. L’idea partita da un confidente Jero Lamarca, destinato ad avere un ruolo chiave nello svolgimento della vicenda. “L’enigma del Professore” si appresta ad essere un ulteriore tassello di un mosaico già ricco di intrighi e sotterfugi. Il romanzo incentiverà un pubblico impaziente a comprendere ulteriormente eventuali sviluppi della serie che non dovrebbe fermarsi al capitolo quattro. Quel che è certo è che “La Casa de Papel” ha riempito un vuoto fra domanda ed offerta cinematografica e seriale nel momento propizio. Da qui l’esigenza – e il desiderio – di allargare la proposta di mercato sul piano editoriale.

