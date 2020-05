Arrosto al sugo con tonno | un secondo piatto facile e saporito

Un’alternativa al classico arrosto della domenica? L’arrosto al sugo con tonno è un secondo piatto completo e anche molto nutriente

L’abbinamento tra la carne di vitello e il pesce può sembrare originale, ma è soprattutto una valida alternativa ai classici piatto. Succede anche con questo arrosto al sugo con tonno, un piatto perfetto per il vostro pranzo domenicale.

Un accoppiamento particolare ma vincente. Anche perché questo arrosto può essere mangiato caldo con la sua salsina, così come tiepido. Un’idea da portare in tavola accompagnata da una morbida purea di patate. Ma potete usarlo anche per farcire panini, piadine, tortillas. Così torna utile anche da portare in spiaggia durante le vacanze.

Arrosto al sugo con tonno, ricetta facile

Dopo averlo cotto, questo arrosto al sugo con tonno si mantiene tranquillamente in frigo per un paio di giorni. In alternativa lo potete anche congelare, ma vi consigliamo di affettarlo prima di metterlo via.

Ingredienti:

900 g polpa di vitello

250 g tonno sott’olio

2 cipolle

2 carote

30 g farina 0

2 dl vino bianco

3 cucchiai olio extravergine d’oliva

2 rametti di rosmarino

2 rametti timo

sale

pepe

Preparazione:

Partite infarinando la carne di vitello, legatela con lo spago da cucina insieme al rosmarino e al timo. In una pentola capiente lasciate scaldare bene l’olio extravergine e rosolate la carne da tutti i lati. Quindi unite le cipolle e le carote tagliate a fettine, regolate di sale e di pepe. Dopo cinque minuti bagnate con il vino rosso e lasiate andare.

A parte sgocciolate il tonno dal suo olio, sbriciolatelo con una forchetta e unitelo all’arrosto dopo circa 40-45 minuti. Continuate la cottura dell’arrosto per almeno 90 minuti in tutto a fuoco moderato, girando l’arrosto più volte.

Una volte che la cottura sarà ultimata, togliete la carne dalla pentola e lasciatela riposare.

Infine frullate le verdure e il tonno con un mixer. Tagliate l’arrosto a fettine e disponetele su un piatto di portata coprendole con il sugo. Servite ancora caldo.