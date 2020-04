Da oggi è disponibile su Netflix Summertime, la nuova serie italiana ispirata al romanzo di Federico Moccia, ‘Tre metri sopra il cielo.

Mare, sole e libertà saranno un antidoto alla noia da quarantena? Di sicuro guardando Summertime, la nuova serie tv italiana targata Netflix si potrà viaggiare almeno con la fantasia e assaporare la magia dell’estate.

Dal 29 aprile è disponibile sulla piattaforma e visibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo la prima stagione della serie prodotta da Cattleya. Un prodotto italiano firmato dalla regia di Lorenzo Sportiello nei primi 4 episodi e Francesco Lagi nei 4 successivi che si ispira al romanzo di Federico Moccia ‘Tre metri sopra il cielo’.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La casa di carta | Quando la quinta stagione su Netflix

Una serie dal sapore adolescenziale che già si pone come un cult fra i più giovani ma non solo. Nel cast troviamo nomi noti del grande schermo come il giovane Ludovico Tersigni, che qualcuno ricorderà nei panni di Samuele, il protagonista di Slam – Tutto per una ragazza. Il suo personaggio Ale affiancherà Summer, interpretata da Coco Rebecca Edogamhe al suo esordio.

Summertime, tutto su cast, trama e trailer

Un gruppo di ragazzi che trascorre insieme un’estate nello scenario della riviera romagnola. La storia d’amore fra Ale e Summer e un’esperienza che cambierà per sempre i destini di tutti. È questa la trama della nuova serie in uscita da oggi su Netflix che ha già destato l’interesse dei ‘teen’. Nel cast oltre ai due protagonisti Summer e Ale ci sono anche Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) che interpreta Dario, il migliore amico di Ale e alcuni esordienti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Michelle Obama | La vita dell’ex First Lady diventa un film di Netflix

Amanda Campana è il volto di Sofia, il bolognese Giovanni Maini, quello di Edo e Alicia Ann Edogamhe (sorella nella vita reale di Coco Rebecca) impersona Blue. Insieme a loro Thony, attrice e cantante siciliana nel ruolo di Isabella, la mamma di Summer e di Blue, e Mario Sgueglia nei panni di Maurizio, il papà di Ale.

Al centro la storia d’amore fra Summer ed Ale due ragazzi completamente diversi che saranno travolti da un amore fortissimo. Lui ex campione di moto, per la prima volta libero dagli impegni sportivi e che deve recuperare da un grave incidente. Lei una ragazza determinata, con la testa sulle spalle che vuole lavorare durante le vacanze.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Netflix | Spoiler delle serie per chi non rispetta la quarantena, l’idea di due studenti – VIDEO

La storia di questi ragazzi e dei loro amici ci terrà compagnia per 8 puntate facendoci vivere il magico sapore dell’estate e del mare. La serie, infatti, è stata girata a Cesentatico. A dare quel tocco in più la colonna sonora che già si preannuncia tra le più scaricate su Spotify.

Le musiche sono firmate da Giorgio Poi che ha collaborato anche alla supervisione della colonna sonora. Al suo interno, tra gli altri, brani di Francesca Michielin, Frah Quintale, Giorgio Poi, Achille Lauro, Salmo, Franco126, Tommaso Paradiso, Gemitaiz, Izi, Thony Raphael Gualazzi e Coma_Cose.

Non resta che accendere la tv e andare al mare insieme a Summer ed Ale!

di Cristina Biondi