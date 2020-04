Quali serie tv Netflix ci propone in questo periodo di quarantena? Quali sono le più adatte a tenerci compagnia? Scopriamo insieme i titoli da non perdere.

Allenamenti via web, piccoli lavori domestici, libri da leggere, ricette da sperimentare e, naturalmente, serie tv da seguire.

Già perché questa quarantena portata dal Coronavirus ci mette a disposizione tanto tempo da poter impiegare su diversi fronti, utili certo ma anche di svago.

Ecco allora che arriva l’occasione per dedicarci, tra le altre cose, anche a qualche serie tv che avevamo lasciato un po’ indietro o, perché no, a scoprirne di nuove. CheDonna.it intende regalarvi alcuni, per la precisione cinque, consigli per affrontare al meglio la questione dei telefilm che ci intratterranno durante la quarantena.

Serie tv Netflix da vedere in quarantena

Se Netflix oramai è riuscita da tempo a stregarci, questa quarantena sembra giunta per farci scoprire il vero immenso potenziale della piattaforma di intrattenimento.

La sua sterminata schiera di serie televisive è un universo che spesso ci sembra di non avere il tempo per esplorare approfonditamente. Be’, ora pare che di tempo ne abbiamo fin troppo.

Ognuno potrebbe naturalmente ricercare i titoli che gli sembrano fare maggiormente al caso proprio ma appare innegabile che alcune serie sembrino oramai dei veri e propri must impossibili di perdere. Non vorrete rimanere indietro, vero?

Ecco allora cinque titoli che, a nostro parere, sono a dir poco perfetti per questo lungo periodo di isolamento. Almeno come punto di partenza.

La Casa di Carta – Se siete già fedelissimi della serie del momento potrete godere della quarta nuova stagione, se ancora non vi siete uniti alla schiera dei devoti è il momento giusto per farlo. Con un po’ di tempo a disposizione potrete recuperare le stagioni passate e godervi con il resto del fan club la nuova arrivata.

La serie spagnola ideata da Álex Pina e Joe W narra gli sviluppi di una rapina estremamente ambiziosa e originale che porta i protagonisti di rosso vestiti a irrompere nella Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid, per far stampare migliaia di banconote e scappare poi con il bottino.

Sex Education – Serie televisiva britannica creata da Laurie Nunn e diretta da Kate Herron e Ben Taylor, sbarcata su Netflix nel 2019 ed già cult. Ben oltre il classico teendrama, Sex Education, giunto sulla soglia della terza stagione,conquista per l’onesta con cui tratta anche le problematiche più contemporanee legate alla sessualità adolescenziale.

L’avventura da sessuologo di Otis, comune adolescente britannico, figlio di una scrittrice e terapista sessuale di fama nazionale, nonché studente dell’Istituto Moordale. Sfruttando quanto appreso dall’ingombrante vita lavorativa della madre, si trasformerà con l’aiuto di due amici nel fulcro delle relazioni del Moordale.

Freud – Se volete avere il privilegio di seguire una serie che promette scintille sin dal suo esordio ecco la vostra occasione. La serie austriaca-tedesca-ceca propone otto puntata che su Netflix hanno fatto il loro esordio il 23 marzo 2020 e sono state così presentate:

“Deciso a farsi un nome nella Vienna del XIX secolo, un giovane e ambizioso Sigmund Freud si allea con una medium e un ispettore per chiarire una serie di cruenti misteri.”

L’ipnosi si miscela qui all’occulto e a una spirale di omicidi, complotti, vendette e fatti soprannaturali che il protagonista dovrà risolvere facendo ricorso alle sue nuove conoscenze e a qualche prezioso aiuto.

Chernobyl – Con ben 6 nomination agli Emmy 2019, la serie è dai più considerata la vera trionfatrice nel cuore del pubblico dello scorso anno. La sceneggiatura, i costumi, le location, la regia, la fotografia, il cast, gli effetti speciali sono tutti dettagli da manuale

La serie tv racconta i fatti del 1986, ricostruendo errori e menzogne celati dietro il peggior disastro nucleare della storia. Il racconto si svolge in cinque puntate, mostrando i fatti attraverso le vicende delle persone che li hanno vissuti in prima persona.

Certo dato il momento che stiamo vivendo non una vera e propria iniezione di fiducia ma, senza dubbio, una scelta di spessore.

Locke & Key – La serie televisiva statunitense, creata da Joe Hill, prende le mosse dall’omonima serie di comic book di Hill. Sbarcata su Netflix nel febbraio 2020 ha conquistato tutti grazie a un abile mix di horror e fantasy.

La storia ruota attorno a tre fratelli, trasferitesi nella dimora ancestrale in Massachusetts dopo il macabro assassinio del padre. Qui scopriranno presto come la casa metta a disposizione una serie di chiavi magiche che daranno loro una vasta gamma di poteri e abilità. I tre fratelli non sono però gli unici a volere le chiavi: un demone ne brama il possesso e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerlo.

La prima stagione conta 10 episodi: un gioco da ragazzi rimettersi in paro.

Le opzioni dunque non mancano. A voi il compito ora di afferrare il telecomando e sintonizzarvi là dove preferite. Che serie tv sia!