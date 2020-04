Ermal Meta fidanzato? | Su Instagram: “La mia quarantena”

Ermal Meta fidanzato dopo la fine della storia con Silvia Notargiacomo, il cantante pubblica la foto di una ragazza sui social: “la mia quarantena”.

Ermal Meta ha una nuova fidanzata? A scatenare i rumors è una foto pubblicata dal cantautore su Instagram e prontamente ripresa dalle sue fanpage. Dopo la fine della lunga relazione con Silvia Notargiacomo, dunque, l’artista ha trovato nuovamente l’amore?

Ermal Meta ha una nuova fidanzata? Sui social spunta la foto di una ragazza: “la mia quarantena”

Sempre molto schivo e riservato, Ermal Meta, in questi giorni di quarantena, è molto presente sui social. Nelle scorse settimane, infatti, Ermal ha regalato ai fans l’anteprima della canzone Finirà bene” scatenando l’entusiasmo dei fans che aspettando con ansia la pubblicazione del suo nuovo album.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ermal, inoltre, che ha anche partecipato all’emozionante momento musicale della finale del serale di Amici 2020, negli scorsi giorni, sulle storie di Instagram, ha pubblicato la foto di una ragazza bellissima dai capelli scuri scrivendo: “la mia quarantena”. La foto ha immediatamente scatenato la curiosità dei fans che si stanno chiedendo se nella vita del cantautore ci sia un nuovo amore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ermal Meta e Fabrizio Moro a Una storia da cantare | I fan: “fateli duettare”

Della vita privata di Meta si sa davvero poco. Anche della sua lunga storia d’amore con Silvia Notargiacomo si è saputo pochissimo. A parlare della fine della relazione con Silvia Notargiacomo è stato, tuttavia, lui durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo:

SULLO STESSO ARGOMENTO: Non mi avete fatto niente compie 2 anni | Grande gesto di Ermal Meta e Fabrizio Moro

“Senza di lei non sarei la persona di oggi, non sarei arrivato fin qui […] lei è stata il mio ombrello quando pioveva, la mia coperta quando sentivo freddo. Questa canzone è il mio modo per ringraziare questa persona”, aveva detto parlando della sua canzone “9 primavere”.

Visualizza questo post su Instagram ermalll🤪♡ #ermalmeta Un post condiviso da lupa di ermal🐺💛 (@ermal.my.all) in data: 22 Mar 2020 alle ore 2:15 PDT

Ora, tuttavia, pare che nella vita di Ermal ci sia un nuovo amore e i fans gli augurano di essere felice.