Il pubblico de La casa di carta impazzisce a causa di un video pubblicato sul profilo ufficiale della serie tv. Il Professore si è lasciato sfuggire uno spoiler?

La casa di carta, la serie tv spagnola acquisita da Netflix che ne ha favorito la diffusione in Italia e che vanta di un gran numero di serie tv di successo, come “You”, ha raggiunto un successo straordinario grazie alla trama complessa e articolata, in grado di lasciare con il fiato sospeso i telespettatori. Nell’ultima stagione, la terza per la precisione, il Professore, la mente indiscussa della banda di criminali che aveva già mandato a segno un colpo fruttuoso, assaltando la Zecca di Stato spagnola, si trova a dirigere un’altra operazione altrettanto complessa e rischiosa, decidendo di attaccare la Banca di Spagna, con l’intento di riuscire ad ottenere la liberazione di Rio, catturato a causa di Tokyo che allontanandosi dal luogo in cui si nascondevano entrambi, ha rivelato involontariamente la posizione del suo compagno, causandone l’arresto.

Tuttavia, se nella precedente avventura, il Professore era stato in grado di circuire l’ispettrice Raquel Murillo che era capo dell’operazione che doveva condurre alla cattura dei criminali, ed era riuscito addirittura ad arruolarla nella sua banda con il nome di Lisbona, durante il secondo colpo, è costretto ad imbattersi in Alice Sierra, la nuova ispettrice che per portare a termine il suo lavoro e riuscire nella cattura, si era dedicata allo studio minuzioso della vita privata di tutti i membri coinvolti nella banda, per coglierne i punti deboli.

I piani del Professore e della sua gang vengono messi in discussione e l’astuzia della Sierra conduce le sorti dell’operazione verso un finale inaspettato. Lisbona e Nairobi vengono sparate, gettando nello sconforto i loro compagni. Tuttavia, se per Lisbona, il pubblico de La casa di carta, ha potuto tirare un sospiro di sollievo, consapevole del fatto che l’ispettrice è ancora viva, per Nairobi resta il dubbio se quest’ultima sia morta o meno. Questo fino al momento in cui il Professore, sul profilo Instagram ufficiale de La casa de papel, ha condiviso un video in cui sembrerebbe rivelare le sorti della bella Nairobi.

Il Professore de La casa di carta “spoilera” la quarta stagione? Il video

La produzione de La casa di carta, per rendere più sostenibile l’attesa ed ingannare il tempo che separa i telespettatori dalla quarta stagione della serie tv, ha trovato un modo straordinario. In questi giorni, il profilo ufficiale de La casa de papel, è risultato sotto sequestro e dopo aver visto sparire tutte le foto e i post che erano presenti nella pagina, è apparso un video di Alicia Sierra che si mostrava soddisfatta per essere riuscita ad hackerare il profilo del Professore.

Un duro colpo per la banda guidata da Sergio Marquina, che contava sull’appoggio dei suoi followers per le loro sorti future. Tuttavia, la mente della gang che è riuscita a rapinare la Zecca di Spagna, dopo vari tentativi, è riuscito a ritornare in possesso del suo canale e ha invitato i suoi seguaci a tenere duro e a lottare, per Lisbona e per Nairobi.

Il messaggio del Professore non dovrebbe stupirci, dal momento che ha sempre mostrato un trasporto quasi fraterno per i suoi amici di scorribande. La cosa che insospettisce però, riguarda proprio la natura della richiesta. Come alcuni di voi ricorderanno, Sergio, al termine della terza stagione de La casa di carta, è convinto che la sua Raquel sia morta. Perché allora invocare alla resistenza per lei e per Nairobi? Con il suo messaggio, ha forse involontariamente rivelato che anche quest’ultima è morta?

Per sapere cosa sia realmente accaduto a Nairobi, non ci resta che attendere la messa in onda della quarta stagione, perché solo allora, potremmo capire se Alicia Sierra è riuscita nell’intento di smantellare la banda di criminali più apprezzata del mondo.

Gina D’Antonio