Dopo Natale arriva la seconda stagione di “You” su Netflix, come muta la violenza affettiva e l’attaccamento spasmodico alla ricerca di un amore perfetto. Viaggio alla scoperta dello stalking.

Lo stalking come ossessione e deriva della nostra coscienza verso qualcosa o peggio qualcuno, che nasconde – nemmeno troppo – la nostra smania di possesso e bramosia di sentimenti non corrisposti fino a mettere in scena un perenne teatro dell’assurdo che sfocia in un delirio degenerante. Tutto questo, forse anche di più, sa essere la seconda stagione di You.

Arriverà su Netflix dopo Natale, c’è grande attesa dopo la prima stagione che si è rivelata un cult. Il format scenico è partito da una piaga sociale sottovalutata per dar vita ad una serie di intrighi e sotterfugi che alimentano il pathos e la tensione scenica nei confronti di un pubblico mai sazio di morbosità. Questo secondo capitolo cambia locazione: non siamo più a New York ma a Los Angeles, dove Joe si è trasferito per cercare di porre fine ai suoi tormenti.

“You 2”, la seconda stagione attesa su Netflix: curiosità e polemiche sul nuovo capitolo della saga

Ci è riuscito parzialmente, la California che doveva essere intesa come linea di demarcazione fra presente e passato si erge a propulsore massimo della follia, portando con sé una sequela di fragilità che sfoceranno in schizofrenia omicida. Sempre con il fine ultimo di trovare la perfezione. Nei sentimenti e nella routine.

Se è possibile, il dilemma a cui ruota attorno questo secondo capitolo è proprio il bisogno spasmodico di programmare, gestire, organizzare: l’uomo, in quanto senziente, si trasforma nel destino – a volte il peggior incubo – di vittime inconsapevoli entrate nella vita di tutti i giorni da cui è difficile uscire. Diventa difficoltoso spezzare quel sempiterno cordone ombelicale, a costo di voler coercizzare chiunque provi a prendere strade diverse ed allontanarsi.

“You 2”, parlare di stalking al cinema: come la Settima Arte descrive un’ossessione

You, come suggerisce il titolo, potremmo essere tutti noi. Soltanto che non ce ne accorgiamo, oppure facciamo finta di non vedere: proprio per questo la seconda serie ha suscitato più di qualche polemica, per via dell’esasperazione continua di un problema – una piaga sociale – estremizzata in action movie che strizza l’occhio agli splatters.

Dal canto suo Netflix ha già annunciato una terza stagione, perchè, se è vero che i delitti e il loro mistero attirano e solleticano il fascino di platee sempre più vaste, è altrettanto consono riflettere su come la violenza affettiva possa sconfinare dai canoni della sceneggiatura per invadere la realtà che, man mano, tende a farsi sempre meno rassicurante. “You 2” è l’esasperazione di qualcosa che esiste già, deve fungere da campanello d’allarme per farci rimanere vigili su quel che ci accade. In special modo riguardo alla gestione di affettività e sentimenti, contro la morale distorta che alcuni meccanismi (non solo filmici) tentano di propinare.

