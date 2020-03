Barbara d’Urso | Pupo fa dietrofront dopo Pomeriggio 5: “Non ci torno”

Barbara d’Urso | Pupo, dopo la sfuriata della conduttrice a Pomeriggio Cinque, ha deciso di fare dietrofront chiedendo scusa

Barbara d’Urso, dopo le continue frecciatina di Pupo al Grande Fratello Vip, ha deciso di rompere il silenzio a Pomeriggio Cinque, smentendo categoricamente il flirt tra lei e il cantante.

L’opinionista di Alfonso Signorini, dopo la sfuriata in diretta di ieri, ha deciso di intervenire, chiedendo scusa alla bella conduttrice partenopea, raccontando di una storia che a questo punto pare non esserci mai stata tra i due.

“Ti prometto che su questa storia non ci tornò più” ha scritto il cantante sui suoi profili social. “Non farò più nessun tipo allusione sull’argomento” ha proseguito l’artista. “Io ti voglio davvero molto bene e ti stimo profondamente per tutto ciò che fai”.

Pupo ha chiesto scusa a Barbara d’Urso dopo lo sfogo di quest’ultima a Pomeriggio Cinque, ritirando quanto affermato da lui stesso sulla presunta storia avuta qualche anno fa.

Leggi anche:

Pomeriggio 5 | La d’Urso boccia Fernanda Lessa: la reazione del marito

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Pupo chiede scusa a Barbara d’Urso e smentisce il flirt dopo la stoccata a Pomeriggio 5

Pupo ha chiesto scusa a Barbara d’Urso, che ieri si è lasciata andare a un lungo sfogo sull’argomento, ma non è la prima volta che racconta sul piccolo schermo del presunto flirt avuto con la conduttrice.

L’opinionista di Alfonso Signorini, dopo una querela ricevuta anni fa e un mega cazziaton* ieri in diretta su Pomeriggio 5, ha promesso di non tornare più sull’argomento, smentendo di avere avuto una relazione con Barbara d’Urso e che la canzone, La storia di noi due, non è assolutamente ispirata dal loro amore.

“Da ora in poi ascolterò quella canzone, pensando a un mio sogno che non si è mai realizzato” ha chiarito il cantante. “Ti chiedo scusa” ha poi aggiunto.

La conduttrice, che ieri si è arrabbiata a Pomeriggio 5 a causa di uno spot francese sulla situazione del coronavirus in Italia, accetterà le scuse del cantante?

Leggi anche:

GF Vip | Clizia Incorvaia è sparita da Barbara d’Urso: il mistero di Live

Barbara d’Urso, qualora dovesse decidere di rispondere, potrebbe farlo nei suoi programmi e perché no, magari attraverso un nuovo faccia a faccia a Live Non è la d’Urso.