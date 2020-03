Alfonso Signorini protegge Antonella Elia: se ne sono convinti gli spettatori in studio, il compagno di Fernanda Lessa e molti utenti web, che hanno creato un hashtag contro il conduttore. Signorini lascerà la trasmissione?

Abituato ad essere amatissimo e molto apprezzato per le sue doti di conduzione di una lunga serie di programmi, Alfonso Signorini credeva probabilmente che la sfida del Grande Fratello VIP sarebbe stata difficile, ma non così dura.

Tra concorrenti espulsi per comportamenti inaccettabili e la scelta di opinionisti che non stanno esattamente entusiasmando il pubblico, Alfonso Signorini si trova in una posizione scomodissima, preso di mira non soltanto dai telespettatori e dagli utenti del web ma anche dal compagno di Fernanda Lessa che sta diventando un po’ il portavoce del partito #Signorinifuori.

Come sono nati tutti questi dubbi nei confronti di un giornalista così apprezzato come il direttore di Chi?

Alfonso Signorini protegge Antonella Elia: quasi una certezza

Antonella Elia sta creando una sfilza di problemi non indifferenti all’interno della casa del Grande Fratello VIP.

Il suo comportamento, sempre sopra le righe, ha fatto in modo che la Elia arrivasse allo scontro diretto prima con Fernanda Lessa e, successivamente, con Valeria Marini.

Quest’ultima è stata addirittura spintonata dalla Elia durante un duro scontro verbale e questo episodio ha fatto storcere particolarmente il naso al pubblico da casa.

Il problema però è che la Elia, nonostante tutte le sue intemperanze, è sempre stata salvata o giustificata da Signorini, che ha continuato a minimizzare la gravità dei comportamenti della Elia.

A onor di cronaca c’è da dire che la Elia ha reagito violentemente contro la Marini soltanto dopo che questa le ha sventolato in faccia un rosario, come si fa per allontanare un assatanato. Al gesto della Marini si è poi aggiunto il comportamento altamente provocatorio di Fernanda Lessa che, facendo comunella con Valeria, ha cominciato a farsi il segno della croce ogni volga che la Elia era a portata di vista e lanciarle addosso del sale “per allontanare le energie negative”.

Se però sia la Lessa sia la Marini sono state ampiamente ammonite da Signorini e invitate ad avere un comportamento più maturo, niente di tutto questo è stato subito dalla Elia, che anzi ha ottenuto molti applausi dal pubblico in studio durante l’ultima puntata.

La testimonianza di un membro del pubblico

Se Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa si è fatto portabandiera delle critiche nei confronti del comportamento di Signorini, a peggiorare le cose è arrivata anche la testimonianza di un membro del pubblico, il quale ha partecipato sia alle puntate precedenti, sia all’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda pochi giorni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨THE WEBNEWS (@the_webnews) in data: 4 Mar 2020 alle ore 2:35 PST

L’uomo ha affermato che quando parlava Antonella Elia il pubblico presente in studio era “invitato ad applaudire” da un uomo e una donna che avevano il compito di “dirigere” gli applausi. Si tratta di una pratica piuttosto comune negli studi televisivi: quello che però non è affatto normale è che un ragazzo che avrebbe osato fischiare nel momento in cui la Elia ha preso la parola, è stato allontanato in malo modo dagli studi.

La testimonianza dell’uomo inchioderebbe definitivamente Signorini, che avrebbe quindi “architettato” ogni misura possibile per favorire la Elia durante lo svolgimento del programma.

A far sorgere qualche dubbio sulla sincerità del testimone è però il fatto che la notizia sia stata pubblicata da Libero Quotidiano, il giornale di Vittorio Feltri: proprio Feltri ha recentemente avuto un violentissimo scontro con Barbara D’Urso e indirettamente con Mediaset. Che si tratti di una manovra per infierire contro una trasmissione Mediaset che sta già faticando ad andare avanti?

L’hashtag contro Alfonso Signorini

Tutto questo enorme malcontento che sta mondando contro il conduttore del Grande Fratello è stato veicolato da un hashtag che è comparso recentemente su Twitter.

Si tratta di #Signorinifuori e viene utilizzato per chiedere che Signorini riveda i propri comportamenti (inaccettabili in una competizione televisiva) o che addirittura sia allontanato dallo show.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.