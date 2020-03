Netflix | Spoiler delle serie per chi non rispetta la quarantena, l’idea di due studenti – VIDEO

Due studenti thailandesi trovano il modo per far rispettare la quarantena ai cittadini di Amburgo. La campagna di sensibilizzazione è virale. C’è lo zampino di Netflix.

In quarantena non si dovrebbe uscire. Anche se c’è un divieto tassativo di circolazione sul territorio, per arginare l’emergenza Coronavirus e il possibile contagio da COVID-19, soprattutto in Italia tendono a trasgredire questa misura cautelativa: restare a casa non è mai stato così complicato. Siccome tutto il mondo è paese, le stesse difficoltà dello Stivale le hanno anche altrove. Così ad Amburgo hanno pensato ad una particolare iniziativa per spronare i residenti a rispettare le norme imposte dalla quarantena.

“Esci di casa e ti spoilerò il finale delle serie Netflix”, che di questi tempi è l’onta maggiore che si possa fare: l’idea è venuta a due studenti thailandesi. Così chi abbandonerà la propria abitazione non solo rischierà di esporsi al contagio, ma vedrà svelati gli esiti delle sue serie preferite: da “Narcos” a “Better Call Saul” passando per “La Casa di Carta”. Tutti rigorosamente annunciati sui cartelloni stradali. Non si scappa, dunque. Bisogna restare in casa, altrimenti oltre alle difese immunitarie si distruggeranno anche le nostre aspettative.

Ignori la quarantena? Arriva lo spoiler. L’idea di due ragazzi thailandesi

Seine Kongruangkit e Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo, i due ragazzi al centro della curiosa pubblicità progresso che non è fisicamente presente per le strade della città tedesca ma presente in uno specifico trailer chiamato “The Spoiler Billboard”, stanno avendo un successo inaspettato. L’iniziativa è diventata virale, al punto che qualcuno in Rete si è chiesto come mai il colosso dello streaming non avesse già stipulato alcun tipo di accordo con loro per riproporre la pubblicità progresso sui canali ufficiali Netflix.

Dalle recenti indiscrezioni, tuttavia, emergerebbe che l’idea sarebbe stata presentata alla sede Netflix di Singapore venendo rifiutata perchè il processo fosse contrario alla filosofia della piattaforma. Sta di fatto, però, che questo video – con l’ormai noto spot – sta facendo il giro del mondo.

Anche per questo, uno degli ideatori, Seine Kongruangkit, attualmente in isolamento a Bangkok come il suo collega, è stato intervistato da Repubblica: “I casi qui in Tailandia erano molto più bassi che in Germania e abbiamo deciso di tornare per un po’ mettendoci in autoisolamento. Appena atterrati, Brave mi ha proposto di lavorare insieme a una campagna di sensibilizzazione sul Covid perché aveva avuto l’impressione che non ci fosse molta consapevolezza. Così ognuno da casa sua, ma per noi è normale”, ha spiegato lo studente. Sicuramente il messaggio è arrivato forte e chiaro. Come confermano le visualizzazioni crescenti della campagna a cui, oramai, nessuno può sfuggire.

