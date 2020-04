Festa della mamma | penna a fiore fai da te -VIDEO

Una graziosa penna a fiore fai da te per la festa della Mamma. Un dono originale e di grande effetto, realizzato con materiali semplici ed economici.

Se siete alla ricerca di un‘idea graziosa per realizzare un dono in occasione della festa della Mamma, ecco per voi un video tutorial seguendo il quale potrete realizzare una bellissima penna a fiore con materiali semplici come la carta crespa, che sarà però un dono dal gusto raffinato e che arriverà dritta al cuore di chi lo riceve.

La penna, potrà essere personalizzata con i colori preferiti, il rosa nelle sue tante sfumature è senza dubbio un colore adatto all’occasione. I regali fai da te per la festa della Mamma, saranno un modo economico e un progetto creativo da proporre ai bambini.

Come realizzare la penna a fiore per la festa della Mamma | il video tutorial

Per realizzare la penna a fiore, avrete bisogno di:

penna

carta crespa rosa

carta crespa gialla

carta crespa verde

colla stick

forbici

Per prima cosa, si dovranno ricavare i pistilli del fiore e lo si farà arrotolando su se stesso un rettangolo di carta crespa gialla e sfrangiandone una estremità. Il rettangolo andrà applicato e girato sull’estremità superiore della penna, dopo aver cosparso la parte inferiore di colla stick.

Poi si procederà con l‘intagliare dei petali dalla carta crespa rosa e dopo averne sagomati i bordi e applicata la colla stick nella parte inferiore, si procederà con applicarli sovrapposti attorno ai pistilli sull’estremità superiore della penna. I petali saranno applicati fino a quando si otterrà la misura del fiore desiderata, avendo l’accortezza di piegare verso l’esterno i petali finali.

Dopo aver realizzato il fiore, si dovrà ricoprire la penna, che sarà lo stelo del fiore, e lo si farà ritagliando una striscia lunga di carta crespa verde e dopo averla cosparsa di colla stick si arrotolerà attorno alla penna fino a raggiungere la parte finale. Non resta che ricavare dalla carta crespa verde, tre foglioline piccole da applicare alla base del fiore e due più grandi da applicare sullo stelo.

La penna a fiore, sarà senza dubbio un dono gradito alla mamma che lo riceverà che potrà essere utilizzato per prendere appunti, scrivere ricette di cucina o pensieri. La penna potrà essere accompagnata da un bellissimo biglietto floreale.