Festa della mamma fai da te | mongolfiera a cuore -VIDEO

Una bellissima ed originale mongolfiera a cuore da realizzare in occasione della festa della mamma. Un progetto creativo da proporre ai bambini con materiali semplici ed economici.

La Festa della Mamma è l’occasione perfetta per coinvolgere i bambini in un progetto creativo e per creare un regalo fai da te originale ed economico da donare alla mamma. La Mongolfiera a cuore, è un dono davvero speciale che si potrà realizzare in modo semplice e con materiali reperibili facilmente in casa o al massimo in un supermercato.

Scopriamo come realizzare la mongolfiera a cuore, che sarà una calamita, seguendo tutti i passaggi illustrati nel video tutorial. La mongolfiera, potrà essere accompagnata da un biglietto pop up davvero bellissimo.

Come realizzare la Mongolfiera a Cuore per la festa della Mamma | il video tutorial

Per realizzare la Mongolfiera a cuore per la festa della Mamma, avrete bisogno di:

cartoncino a forma di cuore

cartoncino marrone a forma di trapezio

pasta di formato piccolo

colore acrilico rosso

2 fili di spago da circa 5 cm.

1 immagine stampata a piacere

calamita

colla vinilica

colla stick

1 pennello

colla a caldo

Per prima cosa si dovrà ritagliare un cartoncino a forma di cuore, in questo caso rosa. Una volta ottenuta la sagoma del cuore, si dovrà cospargerla con della colla vinilica, lo si potrà fare facilmente utilizzando un pennello.

Una volta ricoperto il cuore con la colla, vi si dovrà versare sopra della pastina formato piccolo, perfetta quella per i bimbi molto piccoli. La colla dopo essersi asciugata perfettamente, fermerà la pastina che a questo punto potrà essere dipinta con del colore acrilico rosso. L’effetto sarà davvero originale e tridimensionale.

A questo punto, ci si potrà concentrare sulla realizzazione del ‘cesto’ della mongolfiera e lo si farà tagliando la sagoma di un trapezio dal cartoncino marrone. Questo trapezio, andrà personalizzato con una scritta a piacere, stampata e incollata su di esso.

Gli elementi principali della mongolfiera sono stati realizzati ora non resta che applicare i due fili di spago che tengono uniti il cuore ed il cesto con l’aiuto della colla a caldo. E per finire, si potrà applicare una calamita sul retro del cuore.

Questo cuore, sarà un messaggio d’amore per la mamma che potrà essere attaccato al frigorifero o su altra superficie di metallo in casa e potrà essere un dono perfetto insieme ad un biglietto fatto a mano.