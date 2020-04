Festa della Mamma | scatola per fazzoletti decorata -VIDEO

Un originale e grazioso dono fai da te per la festa della Mamma, una scatola per fazzoletti decorata con tanti fiori in pannolenci. Il video tutorial per realizzarla.

La festa della Mamma è dietro la porta e sarà una cosa carina, creare un regalo fai da te per l’occasione. Perfetta questa scatola porta fazzolettini tutta decorata con il pannolenci e altri materiali molto semplici da reperire anche in casa. La scatola potrà essere personalizzata con colori e decorazioni più gradite e l’effetto finale sarà davvero molto bello.

Scopriamo come realizzare questo bellissimo dono fai da te per la Festa della Mamma seguendo tutte le indicazioni del video tutorial.

Festa della Mamma | come realizzare la scatola per fazzoletti decorata | il video tutorial

Per realizzare la scatola di fazzoletti decorata, avrete bisogno di:

feltro

pannolenci

pennarello

forbici

colla a caldo

passamaneria

fiocco in organza

piccola decorazione

fiori in pannolenci

filo strass adesivi

Per realizzare la scatola decorativa per i fazzoletti in occasione della festa della Mamma, si procederà per prima cosa, tagliando il feltro seguendo le misure della scatola di kleenex. Una volta assemblate tutte le parti della scatola con la colla a caldo, si ricopriranno le giunture con una passamaneria molto delicata.

La scatola così completa, dovrebbe sovrapporsi perfettamente a quella in cartone del kleenex e potrà essere riutilizzata ogni qualvolta i fazzoletti si esauriscano su di una nuova confezione.

Adesso si passerà alla decorazione vera e propria. Attorno al foro dove fuoriescono i fazzoletti, si incollerà la passamaneria e subito dopo un filo di strass adesivi. Sul punto di congiunzione delle passamaneria, si potrà applicare un piccolo fiocco in organza. Ai due lati opposti si applicheranno delle roselline di pannolenci con le relative foglie e al centro di esse potrà essere applicato un piccolo strass.

La scatola è completata e il colore del feltro e delle decorazioni potrà essere cambiata e adattata all’ambiente dove dovrà essere inserita. Un regalo fai da te per la festa della Mamma che sarà senza dubbio molto gradito e vi darà la possibilità di cimentarvi in un progetto creativo.