Ferragosto 2019: le mete low cost in Italia e in Europa

Ferragosto è alle porte e ancora non hai deciso dove andare? Niente paura, mete low cost e tanti consigli tutti per te, per trascorrere un weekend indimenticabile

Ferragosto è arrivato, mancano meno di due settimane al 15 agosto e voi non avete ancora le idee chiare su dove passare questa giornata di festa? Sembra passato poco da quando hai aperto la stagione estiva con il primo bagno e già ti ritrovi a fine estate. Ti sei resa conto che non hai ancora scelto la tua meta per questo giorno ed ora vai nel pallone perché pensi che sia troppo tardi e non troverai nulla che faccia al caso tuo? Niente panico, abbiamo scelto alcune mete low cost e tanti consigli apposta per te. Basta solo che tu scelga liberamente dove più ti piacerebbe trascorrere il ferragosto, considerando che qualsiasi meta tu abbia in mente, l’unica cosa che conta davvero è la compagnia con cui trascorrerai questo giorno! Quindi, che tu sia giovane o adulto, disoccupato o lavoratore, l’attrattiva di una vacanza low cost riguarda un po’ tutte le fasce d’età e le diverse categorie di persone, perché anche con poco si può essere soddisfatti e ci si può divertire o rilassare: l’importante è scegliere la meta giusta! Questo vale anche per la tanto attesa data del 15 agosto, per la maggior parte delle persone fulcro dell’estate: ecco dunque a voi 10 mete in cui andare a Ferragosto spendendo poco.

Ferragosto 2019: le migliori mete low cost in Italia

A Ferragosto preferite rimanere in Italia? Nessun problema, abbiamo pensato anche a voi. Le mete sono davvero tante e spaziano dal mare alla montagna, passando per la campagna. Insomma per tutti i gusti. Partiamo da un classico: il mare!

Ferragosto al mare: le mete migliori

Tra le tante spiagge che il nostro bel Paese offre, c’è solo l’imbarazzo della scelta, si va dalla Sardegna alla Sicilia, passando per le Cinque terre. Tutto intorno è magnifico, con spiagge super attrezzate e divertimento e relax assicurato. Come prima meta consigliata c’è il Salento, che si riconferma una delle mete più amate dagli italiani per le vacanze al mare, soprattutto nella zona delle spiagge di Otranto.

Il Salento non è solo mare azzurro e sabbia dorata: per Ferragosto la Puglia del sud si anima di eventi legati alla tradizione locale. Tra gli eventi segnalati ricordiamo che a Torrepaduli, tra il 15 e il 16 agosto va in scena la Notte delle Spade (o Notte di San Rocco), con luminarie e processioni a ritmo di tamburelli in cui si trasporta la statua del santo. Dal 17 al 19 agosto a Presicce si festeggia invece con I Colori dell’Olio, con concerti, degustazioni e visite guidate per conoscere la cucina tipica salentina. Ma per chi volesse rimanere un pò più al nord, non poteva che mancare la classica e intramontabile Riviera Romagnola, il classico dell’estate per combinare buona cucina, mare e divertimento notturno a prezzi contenuti. In estate la riviera adriatica celebra i Riviera Beach Games, le Olimpiadi dei Giochi da Spiaggia, che coinvolgono tutte le città della costa adriatica e moltissime associazioni sportive, impegnate in competizioni di beach volley, canoa, kitesurf, beach soccer e molto altro.

C’è poi anche Lignano Sabbiadoro, nel Friuli Venezia Giulia, bandiera Blu dell’Adriatico, Lignano Sabbiadoro è confinante con Bibione, un’altra nota località turistica piena di divertimento.

Lignano Sabbiadoro ha una bellissima terrazza panoramica nel centro del paese: si tratta della celebre “Terrazza a Mare“. Per ferragosto la città offre l’imperdibile spettacolo pirotecnico, oltre che festa e animazione in molte zone della località.

Tornando verso sud, invece, troviamo un’infinità di località low cost e bellissime. Per esempio la Calabria con la sua Costa degli Dei. Un paradiso naturale incastonato tra spiaggette di sabbia bianca e mare azzurro limpido e cristallino. Tra le molte bellezze, qui si può mangiare di tutto, dalla carne al pesce di ottima qualità spendendo veramente poco! La Costa degli Dei è il nome con cui è stata battezzata un tratto di costa del Tirreno meridionale, si estende da Pizzo Calabro a Nicotera, ricadente interamente nella provincia di Vibo Valentia. Tra le mete più ambite, da vedere assolutamente Tropea e Capo Vaticano.

Un’altra meta poco presa in considerazione ma bellissima sono le Marche. Per le vostre vacanze low cost in agosto e per spendere poco scoprendo località deliziose, affascinanti e peculiari, potete puntare proprio sulle Marche. Spesso presa sottogamba, la regione delle Marche regala invece splendidi mari e spiagge curate a portata di diverse esigenze. Sulla Riviera del Conero troverete Sirolo, una città che saprà sorprendervi per i suoi stabilimenti balneari, per i tanti ristorantini che offrono solo il meglio della tradizione eno-gastronomica marchigiana e non solo.

Sirolo – anch’essa premiata con Bandiera Blu – è arricchita da una delle spiagge più belle di tutte le Marche: la Spiaggia Urbani. Una lingua di sabbia a forma di mezzaluna lambita da un mare cristallino, circondata dalle montagne e dalla natura incontaminata. Non solo Sirolo, ma tutte le diverse località delle Marche permettono di risparmiare e di non mettere eccessivamente mano al portafoglio. Provare per credere!

Ferragosto in montagna: le mete migliori low cost

Per chi, invece, non ama molto il caldo e il mare e vuole starsene comodo in relax al fresco, la montagna è la scelta migliore. Meta ambita negli ultimi anni dalla popolazione italiana, specie nel ferragosto, dove il pranzo in questo giorno è ritenuto sacro! Ma la montagna non offre solo frescura e riparo dal sole, per gli appassionati di trekking e arrampicata, questa meta è perfetta! Le località migliori, scelte per la montagna sono:

Santa Maria Maggiore è una famosa località turistica del nord del Piemonte. E non poteva di certo mancare nella nostra classifica.

Santa Maria Maggiore si trova esattamente nella Val Vigezzo. In questo luogo potrete perdervi tra le meraviglie che la natura offre negli splendidi passaggi montani.

La posizione è straordinaria: si trova tra il Canton Ticino e il Lago Maggiore, e parte del suo territorio è compreso nel Parco nazionale della Val Grande. Più natura di così.

Un’altra meta molto carina e low cost si trova nell’angolo tra il Friuli e l’Austria. Qui troviamo la località di Sappada, tra la provincia di Belluno e quella di Udine. Nota per la sua bellezza e la tranquillità che ispira il posto, a Sappada è obbligo visitare le antiche abitazioni di legno che riempiono e colorano le frazioni. Le pendenze dolomitiche del monte Peralba saranno ideali per le vostre escursioni. Inoltre, il borgo ha ottenuto la Bandiera arancione Tci.

Si trova nell’estremità nord orientale delle Dolomiti, al confine con la Carinzia in Austria e nella valle attraversata dal Piave. In estate vi sono sentieri e rifugi e si organizzano escursioni sui laghi e le montagne attorno.

Un pò più al sud troviamo un’altra meraviglia di montagna, situata nel cuore della Regione Abruzzo:Civitella. La bellezza di Civitella la si deve innanzitutto al Parco naturale dell’Abruzzo, che si trova alle sue spalle. Situata su uno sperone roccioso, questo posto possiede l’aspetto dei tipici borghi appenninici.

Ideale per un week-end estivo, a Civitella ci si diverte con le escursioni tra la val Fondillo e la Camosciara. Da non sottovalutare la vicina Pescasseroli.

Si trova nel cuore di uno dei parchi nazionali più belli d’Italia, il suo territorio fa parte della Riserva Naturale della Camosciara ed è un borgo medievale delizioso.

E poi, ovviamente, non poteva mancare il Trentino Alto Adige. A Glorenza, in provincia di Bolzano gli amanti delle montagne potranno assaporare un prezioso soggiorno, anche in estate. Con i suoi 908 metri di altezza questo borgo offre un fascino particolare. Tante le cose da visitare a Glorenza, come ad esempio Abbazia di Monte Maria o l’antico campanile che affiora dal lago artificiale di Curon.

Il confine svizzero e austriaco distano appena 6 chilometri, è attraversata dal fiume Adige e si trova nella straordinaria cornice della Val Venosta.

Ma se per voi il Trentino è un pò distante, potete allora, provare con la Sicilia. Se volete visitare la Sicilia, le Pendici dell’Etna fanno al caso vostro. Questa splendida cornice montana a due passi dal mare è perfetta per chi vuole coniugare tutto in un’unica vacanza. I servizi turistici offerti in questa località sono ottimali.

Buon cibo e clima mite vi faranno rilassare e godere la bellezza di questa terra.

Da visitare perché è un unicum in Italia e in Europa, con un territorio che porta anche una ricchezza enogastronomica straordinaria. Inoltre il mare è a due passi, quindi è l’ideale per abbinare escursioni in montagna ad una capatina sulla riviera siciliana. E nei deliziosi paesini pedimontani, i prezzi sono estremamente competitivi.

Se vuoi essere informato su tutte le novità sull’organizzazione dei viaggi in Italia e all’Estero, le mete migliori low cost CLICCA QUI

Ferragosto in Europa: le mete più belle a budget economico

Se avete intenzione di trascorrere un weekend fuori dall’Italia ma non sapete dove andare, considerando il budget che avete a disposizione, non temete non tutte le località Europee sono out, anzi esistono mete molto più economiche che in Italia. Non sapete quali? Ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento, vi renderete conto che avrete solo l’imbarazzo della scelta!

Tra le mete più belle e con budget basso c’è ad esempio la Romania, meta europea tra le più sottovalutate, con voli diretti per Bucarest a partire da circa 20 euro. Che cosa vedere in Romania? È terra di boschi, di leggende (ve lo ricordate il conte Dracula?), di misteriosi e suggestivi castelli.

Oppure c’è l’Ungheria, con la sua splendida capitale Budapest (voli diretti dall’Italia a partire da 30 euro). Per chi preferisce la fuga al mare, suggeriamo Malta come destinazione low cost per Ferragosto da vedere Comino, la Finestra Azzurra e la Valetta, con un mare strepitoso. Oppure la Grecia, con voli per Atene, Santorini e Corfù da 40-50 euro. In Grecia il costo della vita è davvero basso e dunque, potete permettervi di mangiare dell’ottimo pesce fresco tutti i giorni a soli 20 euro! Noleggiare un auto con pochissimi soldi e divertirvi con escursioni di ogni genere. Davvero consigliata. L’unica pecca, se così si può dire è la temperatura del mare che, anche in estate, risulta abbastanza fredda. Ma questo è un dettaglio di poco conto!

Per coloro che invece hanno in mente una capitale europea per ferragosto, sicuramente tra le migliori c’è Parigi: bella in tutte le stagioni ma soprattutto in estate. Per agosto si vola da Milano, Roma, Bologna e Venezia alla Ville Lumiere a partire da circa 30 euro. Fino al 17 agosto la città si anima in occasione del Festival Paris Plage, dispiegato in tre location (Voie Georges-Pompidou, Hôtel de Ville e La Villette Basin), con concerti, eventi, attività sportive e spiagge sulle rive della Senna.

Meta a volte sottovalutata, invece è il Portogallo che nasconde una serie infinita di bellezze: Porto è una di queste. La città si affaccia sul fiume Dureo, a poca distanza dall’oceano atlantico.

Ferragosto, così come tutta l’estate, vede la città intrisa di eventi culturali e manifestazioni artistiche e musicali: da provare, almeno una volta!

Un’altra meta ideale è Cracovia: Principale centro culturale e artistico della Polonia, nel sud del Paese vicino al confine con la Repubblica Ceca, Cracovia è una vivace città universitaria, perfetta per il weekend lungo di Ferragosto. Il suo centro storico è un vero gioiellino. La grande e sempre animata Piazza del Mercato (Rynek Glówny) vale da sola il viaggio. Qui sorgono il Mercato dei tessuti (meraviglioso edificio rinascimentale che è anche sede di parte del Museo nazionale di Cracovia), la basilica gotica di Santa Maria e la Torre del Municipio. A sud della città vecchia, sulla collina di Wawel, non perdetevi il complesso monumentale con castello e cattedrale. Cracovia pullula di locali caratteristici e ristorantini bistrot in cui gustare la cucina locale: da provare i piatti tipici!

Mare, sole e prezzi accessibili: la Croazia rappresenta un’ottima meta di vacanza sia per famiglie che coppie che amici. Situata lungo la costa dalmata, Dubrovnik ha un bellissimo centro storico che è patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Si può cogliere l’occasione di ferragosto per assistere agli eventi del celebre Dubrovnik Summer Festival, ogni anno da metà luglio a fine agosto. E per gli amanti della serie tv “Il Trono di Spade”, si possono visitare, tramite dei tour organizzati, i set e i luoghi dove hanno girato alcune scene importanti della serie record d’incassi mondiale. Vale la pena solo per quello!

Siete ancora indecisi? Allora provate con Larnaca, Cipro. Il suo lungomare arricchito da alte palme fanno somigliare questa località ad una di quelle presenti in Costa Azzurra. Anche se la costruzione del nuovo aeroporto internazionale l’ha resa, negli ultimi tempi, un centro balneare di fama internazionale, Larnaca mantiene il suo carattere “di nicchia” e tariffe economiche. I divertimenti non mancano, dalle attrazioni archeologiche alla parte più moderna con locali e ristoranti dove hanno luogo numerosi eventi lungo tutta la stagione estiva.

Le mete sono davvero tante, noi abbiamo scelto quelle più belle a prezzi low cost. Ma ricordatevi che vacanze economiche non significa, infatti, che il fascino della meta prescelta sia minore o che le cose da vedere e da fare scarseggino. Spirito di adattamento e avventura sono le parole d’ordine per una vacanza economica ma, nello stesso tempo, divertente e rilassante. Insomma, come abbiamo accennato all’inizio, una vacanza, anche se breve, per essere definita tale deve possedere alcune caratteristiche fondamentali: anzitutto, la compagnia con cui si viaggia! Si può rimanere a casa o attraversare l’oceano, ma se non si è in buona compagnia, la meta prescelta è inutile. Quindi, come prima cosa, optate bene con chi passerete il vostro ferragosto e poi, scegliete la meta che più vi aggrada! E buon viaggio

