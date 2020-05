Molti film a tema virus hanno ispirato nel corso degli ultimi anni la mente dei registi. Non c’era bisogno insomma di una vera e propria pandemia da Coronavirus per suscitare la creatività dei cineasti. Ecco una selezione delle 5 migliori pellicole ad alto tasso ‘contagioso’ da guardare su Netflix.

Non c’era bisogno di una pandemia da Coronavirus per suscitare la creatività dei registi. Nel corso degli ultimi anni, infatti, le menti estrose dei cineasti hanno partorito diversi film a tema virus basati su epidemie, zombie, contagi e armi batteriologiche.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Serie tv sui virus | Le 5 da vedere su Netflix in quarantena

Per tutti gli amanti degli scenari apocalittici, Netflix offre una vasta gamma di titoli ad alto tasso contagioso da cui prendere spunto. Ovviamente se non si è troppo suscettibili. In periodi come questi, infatti, non tutti potrebbero essere predisposti a guardare pellicole di tale natura.

Ecco i 5 migliori film di Netflix a tema virus

Tra i film più apprezzati e improntato sull’azione non possiamo non nominare ‘World War Z’ tratto dall’omonimo romanzo di Max Brooks del 2006. Prodotto e interpretato da Brad Pitt nei panni di un ex funzionario delle Nazioni Unite, Gerry Lane, il film narra di un potente virus che trasforma gli uomini in esseri mutanti simili a zombie.

Pitt, nelle vesti di Lane, dovrà ritornare a lavorare per salvare non solo la sua famiglia ma le sorti di tutti gli abitanti del mondo . Il funzionario partirà quindi con un immunologo alla ricerca del luogo dove è avvenuto il primo contagio sperando di isolare il virus e di poter creare un vaccino per debellarlo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coppia | Problemi a scegliere un film? Abbiamo la soluzione per voi

Sul genere zombie un altro film in streaming su Netflix è ‘Cargo’. Un thriller post-apocalittico del 2017 con Martin Freeman ambientato in Australia. In un mondo ormai pieno di zombie il protagonista avrà solo 48 ore di tempo per mettere in salvo sua figlia.

Affetto lui stesso, infatti, dal virus mortale dovrà trovare una persona che si prenderà cura della piccola. Per farlo scapperà dalla città per rifugiarsi in una comunità aborigena, che lo accoglierà, solo dopo che avrà conquistato la fiducia di una ragazza della tribù.

Se piace il genere horror un film da annotare è ‘I famelici’ ambientato in una piccola cittadina del Quebec, in Canada e disponibile sulla piattaforma Netflix. Scritto e diretto da Robin Aubert, lo zombie movie narra la vicenda dei cittadini di una piccola comunità che si sono trasformati in esseri affamati di carne umana, i famelici, appunto.

L’epidemia si è espansa a macchia d’olio ma non ha coinvolto tutti. I superstiti, infatti, si nascondono nei suggestivi boschi intorno al villaggio e le loro vite si incroceranno per lottare contro un nemico comune.

Per restare sul classico e per chi ancora non lo avesse visto c’è ‘Resident Evil’, film del 2002 diretto da Paul Anderson e interpretato dalla modella e attrice Milla Jovovich. Il primo di una lunga serie, a cui ne sono seguiti altri 5, di cui l’ultimo capitolo uscito nel 2016.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La casa di carta | Quando la quinta stagione su Netflix

Sfuggito al controllo di un laboratorio segreto della Umbrella corporation, il virus T, sviluppato dal co-fondatore dell’azienda per la figlia affetta da progeria trasforma tutti i ricercatori in zombie. Il governo incaricherà una task force per contenere il contagio.

L’ultimo che annoveriamo è ‘Quarantena’ del 2008 diretto da John Erick Dowdle. Si tratta di un remake dello spagnolo ‘Rec’ e di genere horror. Narra la storia di una conduttrice di un reality, Angela, che vuole far vedere la vita di chi lavora di notte.

Stavolta siamo in una caserma di pompieri e nel corso di un intervento in un palazzo si scopre che si è diffuso un virus sconosciuto tanto che le autorità sanitarie hanno messo l’edificio in quarantena. Chi e colpito dal virus si trasforma in una creatura assetata di sangue.

di Cristina Biondi