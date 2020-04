Wanda Nara | Amore in quarantena, tenerezze con Icardi sul lago di...

Wanda Nara in quarantena con Icardi sul lago di Como. L’amore ai tempi del Coronavirus si vive (anche) su Instagram.

“Auguro a tutte voi di passare la quarantena con un uomo così”, poche parole per Wanda Nara che sta trascorrendo la quarantena nella sua casa sul lago di Como con il marito – il calciatore del PSG Mauro Icardi – e i figli. La famiglia è ancora molto legata all’Italia, nonostante il centravanti adesso sia a giocare altrove. L’ex interista, infatti, aveva cominciato bene in Francia: a Parco dei Principi iniziavano a vederlo come una certezza. Poi la pandemia ha fatto il resto sospendendo tutto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sabrina Salerno | Scatto seducente della cantante conquista i followers – FOTO

La salute viene prima anche per sua moglie Wanda: la manager, infatti, si coccola Icardi il più possibile, approfittando di questo “tempo sospeso”. La modella argentina sta riscuotendo il giusto successo anche grazie al GFVip, con i concorrenti in quarantena, l’audience regala ugualmente soddisfazioni. Appena finirà l’emergenza, Wanda Nara tornerà anche a Tiki Taka, al fianco di Pierluigi Pardo.

Wanda Nara, l’amore ai tempi del Covid: abbracci sul lago con Icardi

Calcio, sport e intrattenimento. La celebre showgirl di Buenos Aires raccoglie i frutti di un periodo molto intenso, terminato anzitempo a causa della pandemia. Comunque il successo di lady Icardi non sembra essersi scalfito, al punto che gli attacchi dell’ex marito Maxi Lopez le scivolano addosso. Non meritano nemmeno una risposta, allora la sudamericana guarda avanti pensando positivo e lasciandosi cullare dagli abbracci delle persone che ama.

Nel suo caso è possibile, dato che abita con i suoi affetti più cari: gli altri, compresi i followers, per tornare ad abbracciarsi dovranno aspettare che il contagio da Coronavirus sia stato arginato. Perlomeno in Italia. Il decorso sembrerebbe essere ancora lungo, ma Wanda appare ottimista: “Ne usciremo”, dice. Intanto si gode – lei che può – gli effetti di un ritiro forzato con l’amore della sua vita. Pargoli annessi. Se i giorni sembrano essere tutti uguali, la differenza la fanno sicuramente le persone con cui li vivi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Melissa Satta | Foto da sogno su Instagram: “Torneremo alla normalità”

Di questo è convinta la modella e showgirl che spera – essendo anche manager della procura di suo marito – di poter riportare Icardi a giocare in Italia l’anno prossimo. Onde evitare i reiterati viaggi Roma-Milano-Parigi che era costretta a fare fino a prima dello scoppio dei contagi. Per il futuro ci sarà tempo, intanto Wanda Nara si gode il presente – con tutte le difficoltà del periodo – e fa sapere ai suoi followers che “andrà tutto bene”. Stavolta senza remore.

Visualizza questo post su Instagram Les deseo a todas un hombre así para pasar la cuarentena 🤤🧉 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 2 Apr 2020 alle ore 12:34 PDT

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI