Sabrina Salerno | Scatto seducente della cantante conquista i followers – FOTO

Sabrina Salerno risolleva il morale dei followers con uno scatto accattivante in hotel. La cantante sogna tempi migliori e già pensa al futuro dopo la pandemia.

Tornare a sognare una vita normale, a sperare nella bellezza confortante della quotidianità. Tornare a fare quelle attività che, malgrado tutto, ci facevano sentire ancora vivi anche solo per la forza che avevano nel farci emozionare. Si sente così, Sabrina Salerno, smarrita e senza riferimenti: la quarantena è dura, specialmente quando non è possibile ritrovare vecchi amici, unirsi in quelle rimpatriate che tanto caratterizzavano le giornate della cantante prima della pandemia.

Il COVID-19 sembrerebbe essersi portato via tutto, tranne la convinzione di una rinascita che ci sarà non appena potremmo guardare a questo virus come un complesso – ma superato – incidente di percorso: inutile pensare adesso agli errori di sistema che abbiamo commesso, conta provare a rialzarsi riconquistando il proprio spazio. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Nell’attesa, tanto vale ricordare i nostri momenti migliori: quelli che ci danno la forza – nonostante tutto – di pensare al futuro e alle nuove possibilità che ci attendono.

Sabrina Salerno, foto seducente per “sopportare” la quarantena

Lo fa anche la showgirl ligure. Sabrina Salerno, infatti, durante questa quarantena, è solita condividere su Instagram fotografie del proprio vissuto: il personale della cantante è sempre impeccabile, così come inappuntabili sono le sue sensazioni su quello che verrà. L’ultimo scatto la vede sensuale in una camera d’albergo, come quando incantava amici e conoscenti con la forza di uno sguardo profondo e penetrante. Il gioco della seduzione funziona anche a distanza, così come le parole per conquistare l’attenzione degli affezionati che aumentano vertiginosamente.

“In alcuni momenti mi prende un profondo sconforto, ma se penso al futuro, non riesco a spegnere la mia voglia di positività e di vita. Non vedo l’ora di tornare a villa Condulmer, non vedo l’ora di fare feste, di andare in piscina e, soprattutto, di ritrovare e riabbracciare i miei amici e amiche che tanto mi mancano!!”, recita la didascalia.

Restando in tema di canzoni e cantautori: “La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non s’ama” cantava Modugno. Non è certamente il caso della Salerno. Malgrado la lontananza e l’isolamento, quello sguardo, quegli occhi e quelle parole resteranno impresse nella mente e nel cuore di amici e fan. In attesa del futuro e di tempi migliori che, anche grazie alla showgirl, sicuramente torneranno.

