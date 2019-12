Un nuovo anno volge al termine e, come sempre, giunge il momento di tirare le somme.

Lo fa anche Spotify, il servizio di audio streaming in abbonamento più popolare al mondo, che ha in queste ore reso noti rilascia ufficialmente i dati di 2019 in musica.

L’annuale campagna di fine anno ci illustra i principali artisti, album, canzoni e podcast che i 248 milioni utenti globali di Spotify hanno ascoltato e scoperto nel 2019.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Arriva Youtube Music, la risposta Google ad Apple e Spotify

Già vi state chiedendo quale artista avrà trionfato? Quale brano sarà stato più tempo nelle nostre orecchie? Scopriamolo insieme continuando a leggere qui su CheDonna.it.

Spotify, brani e cantanti più ascoltati del 2019

In molti potevano senza dubbio prevedere il trionfo di Ultimo, artista più ascoltato dell’anno in Italia, ma forse non immaginavate che non sia suo il brano più ascoltato dell’anno nel Bel Paese.

Tra le canzoni trionfa infatti E’ sempre bello di Coez.

Anche le donne fanno la loro parte con le nostrane Elisa e Alessandra Amoroso tra le cantanti più ascoltate del gentil sesso.

E gli album più ascoltati? Qui Ultimo arriva terzo con il suo Colpa delle favole. Chi lo ha preceduto? Scopriamolo insieme con tutte le altre classifiche in musica dall’Italia e dal mondo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Di seguito tutte le classifiche diffuse oggi da Spotify e riportate da deejay.it.

Il 2019 di Spotify in Italia

Artisti più ascoltati in Italia

Ultimo Salmo Sfera Ebbasta Gemitaiz MadMan

Artiste femminili più ascoltate in Italia

Billie Eilish Elisa Alessandra Amoroso Ariana Grande Ana Mena

Artisti maschili più ascoltati in Italia

Ultimo Salmo Sfera Ebbasta Gemitaiz MadMan

Brani più ascoltati in Italia

“E’ sempre bello” – Coez “Calipso” (with Dardust) (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) – Charlie Charles “Una volta ancora” (feat. Ana Mena) – Fred De Palma “IL CIELO NELLA STANZA” (feat. NSTASIA) – Salmo “Soldi” – Mahmood

Album più ascoltati in Italia

MACHETE MIXTAPE 4 – MACHETE Playlist – Salmo Colpa delle favole – Ultimo 20 (Deluxe Edition) – Capo Plaza tha supreme – 23 6451

Il 2019 di Spotify nel mondo

Artisti più ascoltati

Post Malone Billie Eilish Ariana Grande Ed Sheeran Bad Bunny

Album più ascoltati

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish Hollywood’s Bleeding – Post Malone thank u, next – Ariana Grande No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran Shawn Mendes – Shawn Mendes

Brani più ascoltati

“Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes “bad guy” – Billie Eilish “Sunflower” – Post Malone, Swae Lee “7 Rings” – Ariana Grande “Old Town Road – Remix” – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Artiste femminili più ascoltate

Billie Eilish Ariana Grande Taylor Swift Camila Cabello Halsey

Artisti maschili più ascoltati

Post Malone Ed Sheeran Bad Bunny Khalid J Balvin

Podcast più ascoltati

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark Gemischtes Hack Fest & Flauschig The Misfits Podcast

Generi podcast più ascoltati

Comedy Society & Culture True Crime News Health & Fitness

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesco Facchinetti: “Ecco perché ho lasciato la musica”-VIDEO

Le classifiche Spotify dell’ultimo decennio

Artisti più ascoltati globalmente nel decennio

Drake Ed Sheeran Post Malone Ariana Grande Eminem

Artiste più ascoltate globalmente nel decennio

Ariana Grande Rihanna Taylor Swift Sia Beyoncé

Brani più ascoltati globalmente nel decennio