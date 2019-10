Francesco Facchinetti: “Ecco perché ho lasciato la musica”-VIDEO

Francesco Facchinetti: “Cesare Cremonini mi ha fatto capire che non ero portato per la musica, ho detto addio grazie a lui” – VIDEO

Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti, in un’intervista ha dichiarato di aver abbandonato la musica grazie a Cesare Cremonini

Nell’intervista, Francesco Facchinetti ha confessato: “Cesare Cremonini mi ha aperto gli occhi sul mondo della musica, è per lui che ho detto addio alla musica, non faceva per me”. Scopri il resto nel video

