Melissa Satta | Foto da sogno su Instagram: “Torneremo alla normalità”

Melissa Satta, altra foto al mare dell’ex velina per rincuorare i followers. Tra i commenti su Instagram anche qualche critica.

Melissa Satta torna a far parlare di sé su Instagram, l’ex velina posta uno scatto al mare: “Presto torneremo alla normalità, non mollate”. La foto la vede rilassata, dietro le onde che si infrangono in spiaggia. Già questo basterebbe ad alimentare sogni e fantasie dei più affezionati, ma lady Boateng incontra lo scetticismo di un fan che risponde: “Altro che mare quest’anno, continuiamo a sognare”.

La Satta, allora, reagisce di rimando: “Io non smetterò mai di sognare”. La showgirl ci crede, è cosciente del fatto che una rinascita in tempi brevi – dalla pandemia da Coronavirus che attanaglia non solo il nostro Paese – sia possibile. Un barlume di speranza che fa bene a lei e a chi la segue. Come testimoniano, fra l’altro, i video che la modella stessa ha pubblicato nelle stories di Instagram.

Melissa Satta, lo scatto al mare cattura i followers

“Qual è la cosa che vi manca di più durante questa quarantena? A me più che l’estetista e il parrucchiere, andare a prendere un caffè con le amiche. Prepararmi per uscire la sera e andare a cena fuori“, racconta la Satta in una serie di micro confessioni che regala ai fan. Cose normali, dice, che abbiamo sempre dato per scontate. La pandemia ha cambiato anche lei che sembrava avere il mondo e i sogni a portata di mano.

Eppure questo periodo di isolamento l’ha colpita e toccata nel profondo: “Siamo arrivati in Turchia per restare pochi giorni ma poi è scoppiato il caos. Non avevamo niente, abbiamo dovuto ricomprare tutto. Siamo più fortunati rispetto ad altri, ma comunque è stata una bella botta”, ha raccontato la Satta al settimanale “Chi” qualche giorno fa.

Per questo, oramai, i social sono diventati il suo terreno preferito dove dar vita alle “innocenti evasioni” della sua anima: prima una diretta di esercizi fitness, per tenere in forma il corpo, e poi una foto ricordo delle belle stagioni per curare lo spirito. In attesa di ritrovare sé stessa e il suo equilibrio, Melissa Satta stuzzica gli affezionati e coccola ogni fan capendo che potrebbe aver bisogno di qualcosa che gli faccia pensare ad altro. Non c’è niente di meglio di una sua performance. Basta anche una sua posa. E tutto torna alla normalità, almeno così pare. L’importante è – appunto – non smettere di sognare.

Visualizza questo post su Instagram Soon…. 🤍☀️ presto…..torneremo alla nostra normalità… non mollate ☀️🤍 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 2 Apr 2020 alle ore 1:43 PDT

