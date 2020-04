Barbara d’Urso | Selvaggia Lucarelli ha svelato sul portale TPI le cifre che sarebbero state proposte agli ospiti di Live Non è la d’Urso per prendere parte al programma

Che tra Selvaggia Lucarelli e la conduttrice di punta di Mediaset non scorra buon sangue, non è di certo un mistero.

Le due, seppur a distanza, continuano a punzecchiarsi a vicenda, non mandandole di certo a dire. Nelle scorse ore, la giornalista ha pubblicato per TPI quelli che sembrerebbero essere i cachet che Mediaset propone agli ospiti di Barbara d’Urso per prendere parte al suo programma della domenica sera.

I cachet, stando quanto riportato sul portale, si aggirerebbero dai 7 mila euro fino a raggiungere la cifra capogiro di 50 mila euro. Per questo motivo, secondo la Lucarelli, numerosi ospiti di un “certo livello” accetterebbero di prendere parte al programma, in quanto Mediaset offrirebbe cifre che nessun altro talk televisivo è in grado di offrire ai propri invitati.

Selvaggia Lucarelli ha svelato i cachet degli ospiti di Barbara d’Urso, ma la conduttrice non si è ancora sbilanciata in merito all’argomento. Anche se, nel corso dei suoi programmi, ha sempre dichiarato di trovare giusto che un’artista di un certo spessore chieda un giusto budget per prendere parte alla trasmissione. Dopo di tutto è il loro lavoro.

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina a Barbara d’Urso: “Manda energie positive”

Selvaggia Lucarelli, che di recente ha fatto notare anche che Nina Moric e Fabrizio Corona avrebbero violato le regole che impediscono il contagio del coronavirus, ha anche lanciato una frecciatina alla bella conduttrice partenopea. Che cosa ha detto?

La giornalista ha dichiarato che nonostante Barbara nei suoi programmi dica sempre di non dare peso a chi parla male di lei, e che manderebbe loro tante energie positive, le cose non starebbero propriamente in questo modo.

“Nonostante dica sempre che lei non da assolutamente peso ai commenti e alle varie critiche che riceve” ha premesso Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso. “Che lei manda soltanto energia positiva e tanta luce” ha proseguito. “Poi chissà perché fa mandare dagli avvocati tante buste verdi, querele e diffide” ha concluso la giornalista, insinuando che la conduttrice in realtà faccia molta attenzione a cosa si dica sul suo conto.

Un periodo difficile per Barbara, visto che di recente in rete è nata una petizione contro la messa in onda dei suoi programmi.

Barbara d’Urso ha querelato Selvaggia Lucarelli? Il pubblico della rete sembra essere convinto di sì, viste le parole della giornalista. Intanto, la bella conduttrice partenopea, almeno per il momento, ha preferito non replicare di fronte a queste nuove indiscrezioni sul suo conto.