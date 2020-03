Coronavirus | Nina Moric e Fabrizio Corona hanno violato le norme? Selvaggia Lucarelli ha indagato sul caso

Selvaggia Lucarelli ha notato, sui rispettivi profili social, che Fabrizio Corona e Nina Moric avrebbero violato le norme imposte per evitare il contagio da coronavirus.

Fabrizio, durante la giornata di ieri, ha festeggiato il suo compleanno in compagnia dell’ex moglie e del figlio, ma con loro, stando a quanto pubblicato in rete, c’erano anche altre persone. Selvaggia Lucarelli ha riportato il tutto in un articolo e la replica di Corona non è tardata ad arrivare.

Fabrizio Corona ha insinuato che l’articolo della Lucarelli fosse poco obiettivo e che quest’ultima sia semplicemente ossessionata da lui. Però, è bene precisare, che effettivamente nei contenuti social postati, e poi rimossi, si intravedono altre persone oltre alla loro famiglia.