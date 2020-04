I programmi di Barbara D’Urso continuano ad essere i più seguiti della televisione italiana e anche i più criticati. La recente petizione on line contro i suoi programmi sta sfiorando il tetto delle 200 mila firme.

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Live non è la D’Urso‘ andata in onda Domenica 29 marzo però, il pubblico sembra non aver accolto bene un episodio di cui sono stati protagonisti la conduttrice e il leader della Lega Matteo Salvini, tanto da ispirare una petizione on line per fermare i programmi della D’Urso. La petizione ‘Cancellare i programmi della Di Barbara d’Urso‘ su Change.Org ha raggiunto ad oggi quasi le 200 mila firme.

Barbara d’Urso, regina indiscussa della televisione italiana è in questo momento storico forse l’unica conduttrice di successo a portare avanti i suoi programmi nonostante l’emergenza Coronavirus. I suoi programmi ‘Pomeriggio 5’ e ‘Live non è la D’Urso’ allietano e regalano un poco di leggerezza nei pomeriggi e nelle serate di isolamento di tutte le famiglie italiane, diventando anche un importante fonte di informazioni per quanto riguarda il Covid-19 con i vari interventi di medici, virologi, politici e le tantissime testimonianze raccolte dai giornalisti inviati in tutta Italia.

Cancellare i programmi di Barbara D'Urso | la petizione on line sfiora le 200 mila firme

Durante l’ultima puntata di ‘Live non è la D’Urso’ la conduttrice e il leader della Lega Matteo Salvini hanno deciso di condividere un momento di preghiera comune recitando la preghiera dell’ ‘Eterno Riposo’ per tutti coloro hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Tantissime le critiche degli utenti dei social, uno dei quali Mattia Mat, ha deciso di passare ai fatti creando una petizione on line su Chance.org chiamata ‘Cancellare i programmi di Barbara D’Urso‘ che incredibilmente ad oggi ha raggiunto quasi le 200 mila firme, obiettivo numerico della petizione.

Mattia Mat spiega in modo diretto i motivi della creazione della sua petizione on line:

” Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e PREGANDO in diretta insieme a lui.

Ricordiamoci che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti. Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente… “

Secondo il creatore della petizione dunque si sarebbe fatta propaganda politica attraverso la religione e dello stesso parere sono i molti utenti che hanno firmato e commentato la trasmissione di Barbara D’Urso:

“Programmi di una caratura così infima che avrebbero dovuto cancellarli ben prima di arrivare a queste scene pietose”

“è ora di dire basta all’omicidio dei neuroni dei telespettatori! Non è possibile continuare con questa ributtante e schifosa spazzatura!”

Nonostante le tante critiche, Barbara D’Urso e i suoi programmi restano sempre al vertice degli ascolti e nelle mani degli utenti, resta sempre lo strumento più democratico per fare selezione, il telecomando!

