Barbara D’Urso | A rischio Coronavirus ma rifiuta il tampone: perché?

Barbara D’Urso ha rifiutato il tampone per il Coronavirus: lo ha dichiarato recentemente e ha spiegato anche quali sono le motivazioni che l’hanno spinta ad agire così.

A mettere potenzialmente in pericolo la salute della D’Urso è stata la povera Iva Zanicchi che, completamente ignara di quello che stava accadendo, è stata ospite di Barbara dopo aver frequentato gli studi di Piero Chiambretti e aver baciato il presentatore quando ancora Chiambretti non sapeva di essere positivo al Covid – 19.

Ne consegue che Barbara D’Urso avrebbe potuto essere esposta al contagio come milioni di altri italiani completamente ignari, infettati da persone positive ma asintomatiche.

Le preoccupazioni per la salute di Barbara D’Urso naturalmente si sono moltiplicate immediatamente tra i moltissimi telespettatori di Lady Cologno, che però hanno continuato a vedere Barbara in video e sui social in splendida forma come al solito.

Barbara D’Urso rifiuta il tampone: ecco i motivi

Negli scorsi giorni si sono diffuse moltissime notizie in merito a personaggi noti che hanno avuto modo di sottoporsi al tampone anche senza presentare sintomi gravi.

Un esempio per tutti: il calciatore Dybala, che ha ottenuto di essere sottoposto a tampone per il Coronavirus insieme alla sua fidanzata e a una terza persona che sta trascorrendo la quarantena nella loro stessa casa.

Attualmente Barbara D’Urso non ha sintomi di alcun tipo. Sia per non privare del tampone persone che ne hanno realmente bisogno, sia (anche se non lo ha detto chiaramente) per non trasformare la preoccupazione dei telespettatori in un enorme boomerang che la esporrebbe a innumerevoli critiche, Carmelita ha preferito comportarsi nella maniera più responsabile possibile e continuare la propria vita senza fare il tampone.

È stata la stessa presentatrice a spiegare le sue ragioni durante la puntata del 29 Marzo di Live – Non è La D’Urso, naturalmente raccogliendo una grande approvazione da parte dei telespettatori.

Attualmente la signora incontrastata dei salotti di Canale 5 sta mantenendo estremamente attiva la propria pagina Instagram, inoltre continua a lavorare nei programmi che Mediaset ha deciso di continuare a mandare in onda nonostante i profondi cambiamenti di palinsesto (imposti dall’epidemia di Coronavirus).

