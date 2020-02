Menù settimanale del mese di Febbraio | Settimana 1

Menù settimanale del mese di Febbraio, prima settimana. Tutto pronto per la settimana che avrà inizio, la prima del nuovo mese. Presenti ogni settimana per aiutarvi ad organizzare tutti i pasti dal lunedì alla domenica successiva.

Avrete tutto pronto e in ordine per la vostra alimentazione quotidiana di tutta la settimana e non dovrete davvero pensarci più! Vi basterà scaldare. Ogni preparazione durerà più giorni, scaduta il tempo ne avrete subito un’altra da cucinare per stare senza pensieri altri giorni ancora. Si inizia dalla guida. Pronte?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

Vademecum

Riproponiamo di nuovo la lista specifica utile alla guida del menù settimanale ricca di informazioni chiare, per aiutarvi ad individuare meglio la struttura del programma alimentare. Nel caso qualcuna di voi si sia persa il menù della settimana precedente.

Ogni settimana del mese avrà un menù variegato, noterete di tanto in tanto delle ripetizioni nei mesi come fareste anche voi nella vostra cucina

Potete cliccare su ogni pasto per scoprire in un batter d’occhio la preparazione

per scoprire in un batter d’occhio la preparazione Tutte le preparazioni si conservano per più giorni e la maggior parte possono essere preparate con largo anticipo

e la maggior parte possono essere preparate con largo anticipo Tutti gli spuntini consigliati mattutini possono ripetersi nel pomeriggio come merenda

consigliati mattutini possono ripetersi nel pomeriggio come merenda Consigliamo di consumare frutta e verdura di stagione e ci assicuriamo di riportala nelle ricette, talvolta potrebbe essere presenti degli alimenti fuori linea ma, potete consultare il paragrafo Frutta e verdura di Gennaio per attenervi alla stagione con più rigore, sostituendo gli alimenti.

e ci assicuriamo di riportala nelle ricette, talvolta potrebbe essere presenti degli alimenti fuori linea ma, potete consultare il paragrafo Frutta e verdura di Gennaio per attenervi alla stagione con più rigore, sostituendo gli alimenti. Lo zucchero sarà bandito del tutto o quanto meno ridotto drasticamente e sostituito con alternative all’altezza del sapore dolce

del tutto o quanto meno ridotto drasticamente e sostituito con alternative all’altezza del sapore dolce I cibi raffinati verrano pressoché evitati per dare spazio ai cibi naturali e integrali

verrano pressoché evitati per dare spazio ai cibi naturali e integrali I prodotti proposti nelle ricette , più ricercati e meno disponibili nei supermercati saranno sempre seguiti da una variante affine e facilmente reperibile.

, più ricercati e meno disponibili nei supermercati saranno sempre seguiti da una variante affine e facilmente reperibile. Consigliamo di consumare tutti i pasti, per quanto possibile, sempre negli stessi orari , per attribuire al nostro corpo una regolarità, la base per la nostra salute

, per attribuire al nostro corpo una regolarità, la base per la nostra salute Suggeriamo di limitare il consumo di alcol, moderato, a 1/2 volte alla settimana

Vi stimoliamo nel praticare un’attività fisica perseverante, almeno 3 volte a settimana , per 30 minuti ciascuna

, per ciascuna Molte colazioni includono un bicchiere di bevanda vegetale. Mi raccomando, leggete le etichette e comprate solo quelle prive di zuccheri! Qui 6 tipi di bevande vegetali da poter scegliere

Idee spuntini e accompagnamenti

Gli spuntini saranno la componente che vi risulterà meno variegata, ma talvolta è bene replicare per garantire al nostro organismo una ciclicità, che aggiunge alla nostra salute la regolarità giusta. Vediamo i mini pasti da consumare a metà mattina e metà pomeriggio

Come accompagnamento

Questa settimana proponiamo le crepes di patata dolce, perfette per accompagnare le vostre cene o i vostri spuntini rapidi.

Come spuntini

Ricordiamo yogurt di capra addolcito da un cucchiaino di miele o sciroppo d’agave, yogurt greco con la stessa aggiunta, 30 g di frutta secca, 1 biscotto avena e banana, frutta di stagione

Leggi anche >>>

I 21 pasti del menù e tutte le preparazioni anticipate

Troverete di seguito tutte le preparazioni che potete anticiparvi nel giorno precedente poste prima dei vari menù del giorni successivi.

La domenica potete anticiparvi la preparazione delle crepes di patata dolce per tutta la settimana, la preparazione delle morbide brioche scozzesi per la colazioni di lunedì, martedì e mercoledì e il polpettone di verdure che andrà bene per lunedì, martedì e mercoledì.

Lunedì

Martedì

Potete anticiparvi la preparazione delle pardulas per le colazioni di giovedì, venerdì, sabato e domenica. I due pranzi del giovedì e del venerdì con la preparazione delle crepes salate.

Mercoledì

Colazione brioches e un bel caffè

e un bel caffè Pranzo farifrittata

Cena polpettone di verdure, insalata di radicchio e arancia

Giovedì

Colazione pardulas

Pranzo crepes salate

Cena farifrittata

Potete anticiparvi la preparazione delle polpettine tonno e ricotta per la cena di venerdì e sabato, la cottura del riso integrale per i pranzi di sabato e domenica.

Venerdì

Sabato

Domenica

Potete spaziare e dedicarvi anche a dei menu alternativi come il menù vegano oppure il menù della salute. Ma è certo che in questo modo avrete tutto già a mente, non dovrete impazzire quotidianamente per cercare di trovare qualcosa da preparare per cena o rischiare di ripetere gli stessi piatti. Sarete di sicuro più tranquille, più libere di godervi la famiglia e i vostri hobbies e soprattutto potrete anticiparvi moltissime preparazioni la domenica, infilarle nel frigorifero, tirarle fuori e scaldare all’occorrenza!