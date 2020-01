Il Menù della Salute | 3 ricette semplici e salutari per stare meglio

Il Menù della Salute | 3 ricette semplici e salutari pensati per farti stare meglio: dall’antipasto, al primo finendo con il secondo, ecco quello che ti servirà per coccolare il tuo organismo

Stare meglio e subito non è difficile. Tutto inizia dalla tavola, da cosa mangiamo e da come mangiamo. L’importanza degli alimenti, la loro genuinità sono tra le prime cose che ogni essere umano dovrebbe conoscere e mettere in pratica ogni giorno per stare bene fisicamente. Oggi vi proponiamo il nostro Menù della Salute. 3 ricette semplici e salutari per stare meglio. Dall’antipasto veloce e genuino, al primo piatto, finendo con un secondo piatto semplice e gustoso. Una carrellata di gusto e genuinità 100 per 100 salutare. Il vostro benessere inizia da qui. Come fare? Seguendo le ricette passo passo, iniziando proprio da oggi, perché la salute non aspetta, e neanche la fame!

Il Menù della Salute | 3 ricette: Antipasto, Primo, Secondo

Come ogni menù che si rispetti, iniziamo proprio dagli antipasti, rigorosamente salutari e in linea con i principi base della sana cucina italiana. Oggi vi proponiamo un antipasto veloce, squisito, semplice e originale, perché l’occhio vuole anche la sua parte! Le palline di ricotta ai semi di zucca, paprika e parmigiano. Continuiamo con il primo piatto: le linguine alla crema di rucola con pomodorini e noci e finiamo con un secondo piatto perfetto per la linea e la salute generale: i cestini di zucchine con straccetti di pollo e carote! Cosa aspettiamo? Iniziamo a prenderci cura della nostra salute!

Antipasto | Palline di ricotta ai semi di zucca, paprika e parmigiano – Ricetta

Si tratta di palline di ricotta e parmigiano, insaporite da un tocco di paprika dolce e da polvere di semi di zucca croccanti. La base è questo squisito latticino tipicamente italiano, che si ottiene riscaldando il siero residuo della lavorazione dei formaggi. Perché è salutare mangiare la ricotta? E’ un prodotto che non proviene direttamente dal latte, ma dal siero di caseificazione, anche se spesso vengono poi aggiunti latte o panna. Proprio per come viene fatta – è cioè ricavata dai residui di lavorazione della cagliata – la ricotta non è da considerarsi un formaggio. Il suo valore proteico, dato dalle sieroproteine, è più elevato rispetto ai formaggi (ricchi di caseine), mentre il contenuto di grassi è decisamente inferiore a questi ultimi. Le proteine della ricotta sono considerate ad alto valore biologico, dunque la ricotta è molto nutriente benché assai digeribile. Il tipo che contiene più proteine, tra pecora, bufala e vaccina, è quella di pecora, ma la vaccina è meno grassa.

Nella ricotta vaccina infatti il contenuto di grassi è notevolmente inferiore rispetto agli altri due tipi di ricotta, e cioè pecora e bufala.

Ingredienti per 24 palline

600 g di ricotta vaccina fresca

130 g di parmigiano reggiano grattugiato

6 cucchiai di semi di zucca

6 cucchiai di paprika dolce

Sale

Pepe nero macinato al momento

Procedimento

Versa la ricotta in una ciotola e comincia a lavorarla per ammorbidirla. Aggiungi 100 g di parmigiano reggiano; tieni da parte il resto. Lavora a lungo per incorporare ricotta e parmigiano, aggiungi poco sale e una generosa macinata di pepe nero. Copri con pellicola da cucina e metti in frigorifero per circa 1 ora. Accendi il forno a 170 gradi, disponi i semi di zucca su una piccola teglia, spolverizzali con poco sale, inforna per circa 7/8 minuti (occhio che non abbrustoliscano troppo). Quando sono croccanti, trita finemente i semi di zucca e disponili su un piatto steso. Fai lo stesso con il parmigiano e la paprika. Prendi l’impasto di ricotta dal frigorifero e suddividilo in tre parti; prelevane mezzo cucchiaio per volta e forma con le mani delle piccole palline che passerai nella polvere di semi di zucca. Procedi allo stesso modo con l’altra parte di impasto e poi passa le palline nella paprika. Infine, col restante impasto componi altre palline che passerai nel parmigiano grattugiato. Dovresti ottenere all’incirca lo stesso numero di palline per ogni colore: rosse alla paprika, verdi ai semi di zucca e bianche al parmigiano. Disponi le palline su un piatto da portata e servi il tuo finger food con grissini o crakers di segale e crudité.

Primo piatto | Linguine con crema di rucola, pomodorini e noci – Ricetta

Una pasta veloce da realizzare e dal sapore invitante. Le proprietà della rucola sono ben note, basso contenuto calorico, aiutano il transito intestinale e favoriscono una buona digestione. I pomodorini, in questo caso usiamo i piccadilly, una varietà perfetta per le ricette, si presta bene a sughi casalinghi veloci e saporiti. Dal gusto invitante e dalle proprietà nutritive eccezionali, i pomodorini sono un concentrato di vitalità per tutto l’organismo. Il pomodoro regala fibre, sali minerali (potassio in particolare, ma anche manganese, fosforo, rame, calcio e ferro); sostanze dall’elevato potere antiossidante (betacarotene, licopene, vitamina E); vitamine del gruppo B, folati, la K e la C insieme alla fibra.

Ingredienti

350 g di linguine

160 g di rucola

10 gherigli di noci

8 pomodorini piccadilly

Olio evo q.b

sale q.b

Procedimento

Frullare i pomodorini, la rucola, i gherigli di noci con un filo d’olio.

Salare la crema e porre in frigo.

Nel frattempo, cuocere la pasta in acqua bollente e salata per 11 minuti circa.

Scolare le linguine e unire la crema di rucola, piccadilly e noci e amalgamare il tutto.

Servite ben calda

Secondo piatto | Cestini di zucchine con straccetti di pollo e carote – Ricetta

Un mix ideale quello tra carne bianca e verdure. Il giusto apporto di proteine e fibre dato dalla carne bianca, il pollo, e le zucchine e le carote, ricche di fibra. Un secondo piatto perfetto per chi vuole stare bene con se stesso anche a tavola, non rinunciando al piacere del gusto. Un piatto perfetto anche per coloro che seguono un regime alimentare dietetico. Poche calorie senza rinunciare al sapore del buono!

Ingredienti

4 zucchine tonde

450 g di controfiletto di pollo

2 carote

½ cipolla

sale q.b

olio extravergine d’oliva q.b

Procedimento