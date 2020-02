Abbiamo mai pensato da cosa siamo circondate? Tutto ciò che ci gira attorno è fatto di frequenza e vibrazioni. Ogni parola, ogni suono, possiede un significato indicativo e tutto questo è possibile scoprirlo attraverso il mantra e la musica.

Libera la tua mente! È arrivato il momento di sentirti più leggere, di scansare l’opprimente quotidianità grazie ai poteri del mantra e della musica. Scopri nell’articolo che segue tutti i vantaggi dei quali puoi beneficiare grazie a queste due pratiche.

La musica a 432 Hz | Libera la tua mente

Secondo l’articolo di visioneolistica.it, esiste una musica specifica e particolare chiamata musica a 432 Hz dalla quale è possibile ricavare giovamento mentale. Richiamando quanto accennato dapprima, possiamo confermare quanto la mente possa entrare in uno stato di leggerezza grazie alla percezione di frequenza e vibrazione. La frequenza 432 Hz è in grado di alterare la nostra emotività nonché il nostro stato fisico. L’interessante articolo specifica infatti

come è vero che i pensieri influiscono sul nostro stato e sulla nostra realtà, così anche le frequenze musicali hanno il potere di influenzarci positivamente o meno.

E cita un noto esperimento condotto da Masaru Emoto focalizzatosi sulla memoria dell’acqua. Ci teniamo a dare un incipit molto significativo prima di esplicitare l’argomento in questione, un passo del libro di R. Tresoldi, I segreti dell’alchimia

Il compito forse più significativo dell’acqua è comunque quello di memorizzare l’informazione presente nell’ambiente e di conservarla per trasmetterla ad altri elementi, in particolare alla terra. Questa intuizione è molto importante: l’Omeopatia si baserà sulla capacità dell’acqua di trasmettere l’informazione della materia da essa contenuta nelle minori diluizioni e le teorie rivoluzionarie di Jaques Benveniste sulla memoria dell’acqua porteranno nel XX secolo alla conferma della validità di questo principio

Emoto, sottopose l’acqua ad una particolare composizione musicale prima di congelarla. E fece caso al fatto che, all’analisi dei cristalli, venivano fuori forme armoniche e non. L’acqua di fatto recepisce il là delle vibrazioni creando queste armonie o disarmonie in superficie.

Focalizzandoci sulla musica l’articolo di visioneolistica.it ci spiega come la musica che siamo solite ascoltare è intonata ad una frequenza di 440Hz e che tutto il mondo si usa il diapason a 440Hz per accordare qualsiasi strumento. Ma il sito in questione ci riporta una curiosità notevole

Ma come mai Verdi, per primo – ma poi anche altri come i Pink Floyd – vollero utilizzare l’accordatura alla frequenza di 432Hz? La risposta è: perché questa frequenza è armonica con la frequenza della terra (che è di circa 8hz) e questo apporta grandi benefici a tutto il nostro essere, a differenza della frequenza di 440Hz che non produce gli stessi effetti benefici, in quanto è una frequenza disarmonica.

I benefici della musica e dei mantra

Nel momento in cui un soggetto emana una vibrazione e questa viene recipita dal destinatario, è quindi in risonanza, si genera armonia. Quando ascoltiamo musica 432 Hz entriamo in risonanza con tale frequenza e con questa possiamo riequilibrare il nostro organismo.

Infatti questo tipo di musica oggi fa da terapia poiché riesce appunto a regalare l’armonia del corpo e della mente. Ogni organo del nostro corpo in stato di decifit può ritrovare equilibrio grazie a questa musica e rigenerarsi.

Il termine mantra, che proviene dal sanscrito, pare abbia la peculiarità di possedere la vibrazione del suono come tutte le parole di questa lingua. I mantra celano in profondità dei poteri quasi magici legati a dei riti specifici che riuscirebbero ad elevare il nostro spirito. I mantra sono per di più diffusi e praticati nelle lezioni dedicate allo yoga e alla meditazione.