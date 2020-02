Morgan chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Marco Castoldi, in arte Morgan è un cantautore italiano di 46 anni. Lui è nato il 23 dicembre 1972 a Milano sotto il segno del Capricorno, è alto 174 cm e pesa 63 kg. Trascorre l’infanzia insieme alla sua famiglia a Muggiò ma in seguito si trasferiscono. Nel 1988 la famiglia viene colpita da un grave lutto infatti il padre Mario in preda ad una depressione decide di togliersi la vita.

Da quel momento la famiglia è costretta a darsi da fare per non finire in mezzo alla strada. Mamma Luciana, che era in pensione, riprende a lavorare. Sua sorella maggiore Roberta inizia a lavorare come cameriera e commessa e contemporaneamente frequenta il quinto ginnasio del liceo classico mentre Morgan la mattina va al liceo e la sera fa il piano bar nei locali della Brianza.

Si appassiona alla musica fin da piccolo e pur di avere un sintetizzatore decide di iniziare a studiare il pianoforte al conservatorio. Quando ha solo 17 anni inizia la sua carriera da musicista professionista.

Morgan: Instagram

Per quanto riguarda i social Morgan è molto attivo. Il suo profilo Instagram conta 150mila followers e 61 post, ama condividere foto che riguardano la sua carriera ma anche selfie ma anche foto insieme ad amici e colleghi. Il suo profilo ufficiale, se volete seguirlo, è questo qui

Marco ha un profilo su Facebook, è seguito da 240.316 persone e potete trovare il link del suo profilo qui, e un account su Twitter, qui è conta 281mila followers e 11,5mila tweet. È solito condividere maggiormente foto e video che riguardano il suo lavoro o comunque la musica, il suo profilo ufficiale è questo. Infine ha un sito web, si chiama www.inartemorgan.it

Morgan: vita privata e tatuaggi

Per quanto riguarda la vita privata di Morgan sappiamo che nel 2000 ha avuto una relazione con la cantante Asia Argento, con lei nel 2001 ha avuto la sua prima figlia, Anna Lou. La loro relazione è durata per diversi anni fin quando nel 2007 non hanno deciso di lasciarsi. Successivamente il 28 dicembre del 2012 diventa papà per la seconda volta. La piccola si chiama Lara e sua madre è Jessica Mazzoli, concorrente di X Factor 5.

Per quanto riguarda i suoi tatuaggi ne ha due sulle braccia. Il primo è un cerchio con all’interno due A che formano una M. Le A rappresentano Asia e Anna mentre la M è di Morgan. Il secondo invece è un triangolo rovesciato con un punto di domanda, il cantante ha dichiarato di esserselo tatuato per la morte di suo padre.

Morgan, oggi, ha una nuova fidanzata: si chiama Alessandra Cataldo, non fa parte del mondo dello spettacolo e presto renderà padre il cantautore per la terza volta.

Morgan: pignoramento della casa

Nel 2017 Morgan si vede pignorata la casa a causa dei mancati pagamenti degli alimenti ad Asia Argento. Per spiegare e dare sfogo ai suoi pensieri scrive una lettera su Facebook nella quale spiega a grande linee cosa sia successo: “Per farla breve, un giorno sono caduto dal pero, ed è stato non molto tempo fa, quando, dopo un’intera stagione di lavoro televisivo, una stagione campionessa di incassi, con ascolti record, mi trovo senza compenso. Perché? Innanzi tutto perché metà se li è presi Equitalia. E l’altra metà, non mi viene corrisposta semplicemente facendo appello alla mia “indisciplina”. Così, da un giorno all’altro io vengo a sapere che ho un gigantesco debito con l’Agenzia delle Entrate, accumulatosi in dieci anni di tasse mai pagate.”

Successivamente nel novembre dello stesso anno, durante un’intervista per il Mattino, si scaglia pesantemente contro la sua ex fiamma nonché madre di sua figlia: “Non la denuncerò al tribunale dei minori dicendo che le porterò via la figlia perché una madre del genere non è tanto un buon modello”, aveva dichiarato, dopo che lei era uscita allo scoperto raccontando delle molestie subite dal produttore hollywoodiano Harvey Weinstein.

Morgan: carriera

Come detto anche in precedenza la carriera di musicista professionista per Morgan inizia quando ha solo 17 anni e firma con la major Polygram, grazie alla quale ha l’opportunità di realizzare il suo primo album. Nel 1991 fonda la band Bluvertigo insieme a Andrea Fumagalli, Marco Pancaldi e Stefano Panceri.

Il loro debutto avviene a Sanremo Giovani con il brano Iodio che riesce a conquistare gli apprezzamenti della critica. L’anno successivo, nel 1995, vincono gli MTV Europe Music Awards. Nel 2001 decidono di scogliere la band poiché al Festival di Sanremo si classificano ultimi con la canzone L’assenzio.

Nel 2003 esce il suo primo album da solista Canzoni dell’appartamento. A questo seguiranno nel 2005 Non al denaro non all’amore nè al cielo, nel 2007 Da A ad A, nel 2009 Italian Songbook: Volume 1 e nel 2012 Italian Songbook: Volume 2.

Nel 2010 torna sul palco dell’Ariston come solista ma viene eliminato a poche settimane dall’inizio della competizione poiché durante un’intervista ha rivelato di far uso di cocaina come antidepressivo. Nel 2012 debutta a teatro come regista e nel 2015 è di nuovo al Festival di Sanremo con i Bluvertigo ed il singolo Semplicemente.

Morgan ottiene molto popolarità grazie al programma X-factor che lo sceglie come giudici per ben sette edizioni. Nel 2016, con lo stesso ruolo, lo troviamo ad Amici, programma condotto da Maria De Filippi. L’anno successivo viene richiamato nella scuola di Canale 5 ma come direttore artistico. Tuttavia si tratta di un’esperienza che dura poco, infatti a causa di alcune incomprensioni dopo 4 serate viene sostituito da Emma Marrone.

Nell’ottobre 2018 è co-conduttore della 42ª Rassegna della canzone d’autore, promossa dal Club Tenco e nel 2019 viene scelto come coach per The Voice of Italy, insieme a lui anche Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio.

A gennaio 2019, Amadeus annuncia la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 in coppia con Bugo con la canzone “Sincero”.

