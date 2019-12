Ebbene sì, la Farifrittata! Possiamo preparare una gustosa frittata senza uova e senza glutine? Certo! Basta sperimentare la versione vegan di un piatto davvero intramontabile come la frittata, la pietanza più versatile che esista per aperitivi, piatti unici, unita ad insalate oppure fatta di pasta

Scopriamo insieme una versione sfiziosa, molto nutriente priva di uova e glutine e, dulcis in fundo, si presta anche come accompagnamento ad un secondo piatto, dall’aspetto simile ad una focaccia, meglio di una fetta di pane.

La frittata, le origini e la sua versatilità

La frittata è sicuramente una delle preparazioni più diffuse nella cucina italiana. Tornando un tantino indietro nel tempo possiamo affermare che il merito della creazione della frittata va a più personaggi. Nell’immancabile libro di cucina, bibbia per ogni chef “Storia dell’alimentazione” di Flandrin e Massimo Montanari l’ideazione della frittata pare sia riconducibile agli arabi. Gli arabi portarono in Europa la frittata con all’interno un particolare pesce chiamato tirrîkh, un piccolo pesce di lago che veniva tritato e aggiunto alla preparazione della frittata. Passando all’etimologia del termine, la parola frittata deriva dal latino fixùra che significa fritto. Il cuoco greco Apicio incluse la frittata nel suo libro sotto il nome di pandette che in greco significa contenitore di ogni cosa, facendone tra le tante versioni una dolce aggiungendo del miele. Prosegue una lunga di lista di tutti coloro che hanno ideato e contribuito a questo eclettico piatto.

La versione gustosa, light e adatta agli intolleranti

Proponiamo dunque una versione della frittata insolita ma ricca di valori nutrizionali. La ricetta è davvero semplice e basta avere un solo due ingredienti: a acqua e farina di ceci. Mescolando farina di ceci e acqua si otterrà una pastella fluida e lisca che poi potrà essere cotta in forno o in padella. Se siete intolleranti alle uova, amate i ceci, siete celiaci e non potete rinunciare a tutte le preparazioni salutari e nutrienti state leggendo la ricetta giusta! La farina di ceci è molto facile da trovare e costa davvero meno, insieme a quella di riso, rispetto a tutte le altre farine senza glutine.

Ingredienti (4 persone)

200 g di farina di ceci

400 ml di acqua

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Sale e rosmarino

Procedimento per la farifrittata

Vediamo ora come procedere alla facile preparazione

Mettete la farina in una ciotola

Iniziate via via ad inserire l’acqua tiepida mescolando energicamente con la frusta

per evitare i grumi

Aggiungete sale, olio e rosmarino

Lasciate riposare l’impasto in frigo per 20 minuti

Post riposo sbattete di nuovo con la frusta e versate il composto in una teglia 22-24 cm dapprima rivestita di carta forno

Infine in forno preriscaldato a 220° per circa 20 minuti

Suggerimenti e conservazione

Potete aggiungere all’interno del composto tutto ciò che più preferite: zucchine, bietole, verza, asparagi, peperoni, spinaci, piselli e molto altro. Se volete, come detto in precedenza, potete cuocere la frittata anche in una padella antiaderente con un filo d’olio, la cottura, come per la frittata classica, dovrà essere effettuata da entrambi i lati. La farifrittata può essere conservata in frigorifero per un paio di giorni e in freezer per un paio di mesi.

Valori nutrizionali (una fetta)

Kcal 210

Carboidrati 30

Grassi 5

Proteine 10

Di Denis Carito