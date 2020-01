12 eccellenti alimenti che migliorano la digestione

Scopri gli alimenti amici della digestione che ti aiutano a curare i diversi disturbi legati a questa importante funzione e a farti sentire bene.

Una delle funzioni più importanti che il nostro corpo svolge ogni giorno è la digestione. Il processo attraverso il quale i nostri corpi scompongono i cibi che mangiamo, trasformandoli in vitamine, minerali essenziali, grassi, proteine ​​e calorie, è essenziale per la nostra salute generale.

Con l’elevata disponibilità di alimenti trasformati,contenenti un elevato livello di conservanti, è importante mantenere pulito e sano il sistema digestivo. Per avere successo in questa missione, incorpora questi super alimenti nella tua dieta. Aiuteranno la digestione e permetteranno al sistema digestivo di funzionare meglio. Scopri anche quali sono i 10 alimenti purificanti per pulire a fondo il corpo.

Alimentazione: I 12 cibi migliori amici della digestione

Il portale sulla salute SantèplusMagazine ha elencato i 12 alimenti che dovremmo incorporare nella dieta per risolvere eventuali problemi legati alla digestione:

1. Barbabietola

Arricchita con betaina, la barbabietola è una verdura da integrare nella dieta per mantenere una buona digestione. I nutrienti sani delle barbabietole sono efficaci nella cura di disturbi digestivi, come gonfiore, crampi addominali, spasmi e costipazione.Barbabietola rossa: ecco perché fa bene mangiarla

2. Patate dolci

Principalmente a base di amido, le patate dolci sono facili da digerire. Sono molto efficaci nella lotta contro l’indigestione. Si consiglia di mangiarle sempre con la biccia. Le patate dolci sono ricche di fibre, vitamine B6 e C, manganese e carboidrati complessi. Sono raccomandati per il trattamento di gravi disturbi intestinali. Patate dolci: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarle

3. Le amarene

Gli antiossidanti contenuti nelle amarene sono utili per l’apparato digerente; promuovono il suo corretto funzionamento. Le amarene sono ricche di fibre che allevia i problemi causati dalla costipazione. Alimentazione: Le ciliege: perchè fanno così bene? Tutte le proprietà

4. La mela

Chi soffre di intestino pigro dovrebbero mangiare le mele. Questo frutto può curarli in modo significativo. Mangiare le mele con la buccia che contiene molta cellulosa, una fibra insolubile aumenta l’efficacia. Questa ricchezza di fibre aggiunge volume alle feci, che allevia la costipazione. Inoltre, mangiare mele fornisce una sensazione di sazietà.Scopri perchè la buccia delle mele fa bene.

5. La banana

Le banane sono il rimedio universale per tutti coloro che soffrono di diarrea. Aiuta a indurire le feci. Nella diarrea, il corpo perde molti elementi essenziali, come elettrolita e potassio. Mangiare banane aiuta a reintegrare questi elementi nel corpo. Le banane sono ricche di proteine ​​e fibre che si prendono cura del tratto gastrointestinale e stimolano una migliore digestione. Ecco il momento migliore per mangiare una banana

6. L’avocado

Questo delizioso frutto mantiene sano il tratto digestivo e garantisce il suo corretto funzionamento. La fibra, il grasso monoinsaturo, l’acqua e molti altri nutrienti in questo frutto lo rendono un super alimento. L’avocado è anche ottimo per le persone che vogliono perdere peso. Avocado: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarlo

7. Yogurt

Lo yogurt è ricco di batteri lattobacilli amichevoli. È anche noto come alimento probiotico. È uno dei migliori alimenti in grado di curare la digestione. Yogurt: le caratteristiche nutrizionali, proprietà benefiche e come sceglierlo

8. Avena

L’avena contiene una grande quantità di fibra che pulisce l’intestino. Questa pianta combatte la costipazione e mantiene la regolarità intestinale. L’avena è eccellente per curare il bruciore di stomaco e il reflusso gastroesofageo.

9. Datteri

I datteri hanno proprietà lassative e digestive. Immergi i datteri nel latte durante la notte e mangiali al mattino per approfittare di tutti i loro benefici. I datteri sono ricchi di minerali e vitamine. Le proprietà di questo alimento aumentano la quantità di batteri necessari per il corretto funzionamento del corpo. Datteri: scopriamone le tante proprietà

10. Zenzero

Lo zenzero ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche molto interessanti. Può combattere diversi problemi gastrointestinali. Il tè allo zenzero è il modo migliore per godere dei benefici di questo rizoma. Questo tè stimola la saliva, i succhi gastrici e la bile che favorisce la digestione. Anche un pezzettino di zenzero con miele può fare miracoli. Zenzero fresco o secco? Ecco come scegliere

11. Menta piperita

La menta piperita è un’erba aromatica popolare che aiuta ad avere una buona digestione. È antinfiammatorio e antisettico. Può facilmente calmare un sistema digestivo irritato grazie alle sue proprietà rinfrescanti.

La menta piperita può essere assunta in forma oleosa, solo due gocce in un bicchiere d’acqua. Per una rapida guarigione, può essere assunta due volte al giorno.

12. Olio di fegato di merluzzo

L’olio di fegato di merluzzo è uno dei modi migliori per raggiungere una buona salute generale e aumentare l’immunità. Essendo ricco di acidi grassi omega 3 e vitamine A e D, l’olio di fegato di merluzzo è benefico per il trattamento dell’infiammazione. Meno di un cucchiaino di olio di fegato di merluzzo può effettivamente curare l’infiammazione intestinale.

