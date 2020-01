Scopri come purificare in profondità il tuo corpo attraverso l’alimentazione. Questi 10 alimenti hanno proprietà purificanti.

Per prendersi cura della propria salute su base giornaliera, a volte è necessaria una disintossicazione mensile. E per una buona ragione, siamo costantemente esposti alle tossine interne e a quelle presenti nell’ambiente. L’alimentazione intelligente e l’attività fisica prolungata sono indispensabili per combattere i radicali liberi che causano malattie e invecchiamento precoce delle cellule. Per mangiare in modo intelligente basta scegliere ingredienti altamente nutrienti ricchi di antiossidanti, essenziali per preservare la forma fisica e la giovinezza.

10 alimenti per purificare il corpo in profondità

Gli appassionati di nutrizione sono veri seguaci delle cure depurative mensili. In combinazione con la pratica di un’attività fisica prolungata, la disintossicazione promuove sostanze essenziali per proteggere il nostro corpo dai radicali liberi che compromettono la nostra salute. Scopri come purificare il tuo corpo con 10 alimenti con benefici formidabili.

Limone

Con una ottima reputazione per le cure mensili di disintossicazione, il succo del limone è un formidabile partner per la salute, basta versarne alcune gocce in acqua mattutina. E per una buona ragione, gli agrumi sono ricchi di flavonoidi, antiossidanti che combattono frontalmente i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare e della comparsa di malattie come evidenziato da questo studio. Tanti motivi lo rendono il nostro primo alleato di salute! Il limone è anche un alimento antiaging grazie alla sua azione stimolante sul collagene. Il consumo di limone è vietato in caso di disturbi gastrici, ulcere e bruciori di stomaco. Se vuoi saperne di più>>> Limone: proprietà, benefici controindicazioni e come mangiarlo

Prezzemolo

Per pulire a fondo il corpo, il prezzemolo è un ottimo rimedio naturale. E per una buona ragione, l’erba aromatica contiene flavonoidi e carotenoidi, antiossidanti essenziali per pulire a fondo il corpo. Secondo questo studio pubblicato sul Balkan Medical Journal, questo alimento è particolarmente raccomandato per prevenire lo stress ossidativo che si verifica nei tessuti gastrici. Come promemoria, il prezzemolo contiene un alto livello di vitamina K, quindi è consigliabile non consumarlo se si assume un trattamento anticoagulante.

Pomodoro

Oltre ad essere gustoso, il pomodoro è un alleato sano ideale per le sue proprietà purificanti. E dobbiamo principalmente i suoi meccanismi disintossicanti alla presenza di composti fenolici e licopene. Questo studio è formale: durante la digestione, il frutto secerne fino al 77% di antiossidanti nel corpo. Ragioni convincenti per integrarlo più spesso nei nostri piatti equilibrati!

Cipolle

Questo ortaggio ha molti benefici per la salute La cipolla aiuta il corpo a combattere lo stress ossidativo, abbattendo i radicali liberi, responsabile della comparsa di malattie e dell’invecchiamento precoce delle cellule. Cipolle: antinfiammatorie e antiossidanti

Asparagi

Grazie al suo contenuto di quercetina, un antiossidante dei flavonoidi, gli asparagi sono raccomandati per le sue proprietà purificanti. Come evidenziato da questo studio, questa verdura succosa ha un’azione inibente sui radicali liberi.

L’uva

Catechine, polifenoli, acido gallico, sono tanti gli antiossidanti presenti in questo delizioso frutto. Questa composizione le conferisce proprietà purificanti essenziali per il corpo. Altri motivi per consumare questo cibo più spesso li trovi in questo articolo>>> Uva: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarla

Melograno

Grazie ai suoi flavonoidi, il melograno è un frutto altamente raccomandato per una specifica cura disintossicante. Il suo potenziale antiossidante combatte la proliferazione di tossine responsabili dell’insorgenza della malattia e dell’invecchiamento precoce delle cellule. Secondo questo studio, il melograno è un alimento con un potenziale purificante più alto del tè verde. Pertanto non esitate ad integrarlo nei frullati purificanti! Melograno: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarlo

Mela

Come dice il noto proverbio “Una mela al giorno toglie il medico di torno”! E questa reputazione di cibo è dovuta al fatto che il frutto è pieno di antiossidanti a causa della sua composizione in polifenoli, flavonoidi e carotenoidi. Che la mela sia salutare è scientificamente provato da questo studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrition Journal. Scopri inoltre cosa accade davvero se mangi una mela al giorno

Carciofo

L’aggiunta di carciofo all’acqua del mattino è un’abitudine salutare. E per una buona ragione, le sue proprietà diuretiche promuovono l’eliminazione delle tossine attraverso il tratto urinario. Secondo le conclusioni di questo esperimento in vivo, la pianta ha dimostrato avere molte proprietà antiossidanti.

Sedano

Come il carciofo, il sedano è un alimento con proprietà depurative che gli conferiscono un formidabile potenziale per purificare il corpo in profondità. Questa pianta ha meccanismi inibitori sui radicali liberi responsabili della comparsa di malattie e dell'invecchiamento precoce delle cellule.