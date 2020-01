Gossip | Theo Hernandez, arrestata la modella che voleva incastrarlo

Luisa Kremleva, la modella ispanico-russa che aveva denunciato Theo Hernández per violenza sessuale, è stata arrestata. Voleva incastrare il calciatore del Milan, decadute le accuse nei confronti dell’argentino.

Luisa Kremleva, nota modella ispanico-russa che ha partecipato anche a programmi televisivi, tre anni fa ha denunciato il calciatore Theo Hernández reo di averla aggredita sessualmente nel parcheggio della discoteca Olivia Valère a Marbella. L’accusa è stata respinta, c’è sempre stato il sospetto che si trattasse di un’invenzione della giovane. Come riporta il “Diario Sur”, è stata ordinata – dal tribunale di Marbella – la ricerca e l’arresto della modella. La giovane è stata, dunque, arrestata lunedì scorso dalla polizia nazionale che le ha comunicato le accuse a suo carico indirizzandola dal giudice di turno.

Nella denuncia, la modella ha raccontato di essere stata in un night club insieme al calciatore. I due poi sarebbero andati via a bordo di un Porsche Cayenne appartenente allo stesso Hernandez, dove avrebbero iniziato ad avere rapporti sessuali: lei gli avrebbe chiesto di fermarsi, incassando il secco rifiuto dell’attuale difensore del Milan. Non contenta, la Kremleva ha rincarato la dose dichiarando che ci sarebbe stata una lotta fra loro, in cui l’argentino avrebbe cercato di assalirla sessualmente per poi buttarla fuori dalla macchina.

Theo Hernández, decadute le accuse al calciatore da parte di Luisa Kremleva

Successivamente Luisa Kremleva, a dimostrazione di quanto asserito, ha diramato alcune immagini in cui potevano essere visibili i lividi della presunta aggressione da parte del calciatore. Nonostante le accuse di un certo peso, l’argentino non è mai stato arrestato dal momento che la procura ha riscontrato alcune informazioni rilevanti subito dopo la denuncia della giovane ispanica: sembrerebbe, infatti, che la Kremleva avesse denunciato anche altre tre persone nella stessa stazione di polizia con la medesima accusa.

Quindi il caso è stato archiviato dopo due giorni con il sostegno delle autorità competenti, rimarcando quanto la modella avesse messo in luce rilevanti contraddizioni all’interno dei racconti circa le efferate vicende. Capitolo chiuso, dunque, per Hernandez che potrà concentrarsi solo sul calcio giocato, senza alcuna ripercussione penale.

