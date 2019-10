È ufficiale! Andare in discoteca è più efficace di una sessione di fitness

Secondo un recente studio, andare in discoteca sarebbe efficace quanto una sessione di fitness per dimagrire

Andare in palestra e praticare regolarmente un’attività sportiva richiede una grande motivazione. Ma non fatevi prendere dal panico, i ricercatori hanno trovato un’attività più divertente ed ugualmente efficace per perdere peso: andare in discoteca!

Perché preoccuparsi di andare in palestra quando puoi semplicemente divertirti con le amiche per ottenere lo stesso risultato? Andare in una discoteca e scatenarti sulla pista da ballo è efficace quanto andare in palestra la domenica mattina o la sera quando torni a casa dal lavoro. Secondo un recente studio dell’app di ticketing DICE, passare la notte in un night club sarebbe più efficace di una sessione di fitness. Quindi, se è dimostrato, perché preoccuparsi di andare in palestra quando puoi semplicemente divertirti con gli amici?

Ballare in discoteca: l’equivalente di una corsa di 40 minuti

Ad affermarlo è l’applicazione ticketing DICE che ha realizzato questo studio. Per la loro ricerca, hanno offerto braccialetti Fitbit ai migliori utenti dell’app. Questo braccialetto consente di calcolare il numero di passi, la frequenza cardiaca, i chilometri percorsi e il numero di passi compiuti dall’individuo che lo indossa.

I risultati sono irrevocabili: tutti i partecipanti hanno fatto 7000 passi durante la serata in una discoteca. In realtà, questo è l’equivalente di una corsa di oltre 40 minuti o 17 giri dello stadio.

Più veloce è la musica, più calorie bruciano le persone. Ora non hai più bisogno di scuse per abusare della discoteca: cosa non si fa in onor della forma fisica!

Finalmente una scoperta rincuorante, sapere che uscire e divertirti con gli amici ti permette di bruciare molte più calorie di una sessione di fitness non ha prezzo!

