Zenzero fresco o secco? Ecco come scegliere

Zenzero: scopri quando è meglio sceglierlo fresco e quando secco.

Lo zenzero è un alimento sempre più apprezzato per le sue tante proprietà e per il sapore che riesce a donare ad ogni tipo di alimento. In commercio lo si può trovare sia fresco che secco e questo alle volte può generare un po’ di confusione. Se vuoi scoprire quale scegliere in base al tipo di utilizzo, guarda il video e clicca qui → Zenzero: fresco o secco? Ecco quale scegliere

