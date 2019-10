I semi anche se sono dei piccoli alimenti esplicano importanti proprietà benefiche per il nostro organismo. Scopriamo quali sono

I semi sono alimenti molto piccoli, ma molto ricchi in nutrienti, fondamentali perchè aiutano il nostro organismo nella prevenzione di alcune delle malattie più temute. I semi importanti per la nostra salute si possono inserire nella nostra dieta, magari aggiungendoli ai muesli della colazione o alle insalate e pietanze salate durante il giorno. Ci sono alcuni semi che sono molto importanti per la nostra salute perchè forniscono un contributo nella regolazione dei livelli degli zuccheri e del colesterolo nel sangue.

Noi di CheDonna.it , abbiamo selezionato le 6 tipologie di semi che esplicano benefici per la nostra salute.

1.Semi di lino

I semi di lino sono molto preziosi nell’alimentazione occidentale perchè sono ricchi in acidi grassi omega 3, un tipo di grassi polinsaturi considerati essenziali perché l’organismo umano non è in grado di sintetizzarli in quantità sufficienti per soddisfare i suoi fabbisogni.

I semi di lino insieme all’olio di lino, sono molto utilizzati dai vegetariani e vegani, perchè non potendo mangiare il pesce due volte a settimana, rischiano uno sbilanciamento nel giusto rapporto tra questi acidi grassi e in particolare una carenza di omega 3. A tale scopo i semi di lino andranno consumati crudi, preferibilmente dopo averli triturati.Dopo averli prepararti devono essere consumati subito o conservati in frigorifero per alcuni giorni.

Le proprietà benefiche per il nostro organismo sono diverse ecco alcune.

Contrastano la stitichezza: se lasciate riposare per una notte un cucchiaio in mezzo bicchiere d’acqua in modo che si trasformano in una sorta di gel naturale. Una sostanza mucillaginosa che esplica benefici per risvegliare il nostro intestino pigro, è consigliabile berlo al mattino a stomaco vuoto.

se lasciate riposare per una notte un cucchiaio in mezzo bicchiere d’acqua in modo che si trasformano in una sorta di gel naturale. Una sostanza mucillaginosa che esplica benefici per risvegliare il nostro intestino pigro, è consigliabile berlo al mattino a stomaco vuoto. Preserva la salute del cuore

Proprietà antitumorali: si è riscontrata una minor incidenza dello sviluppo di cancro al colon, alla mammella ed alla prostata dopo l’assunzione regolare di questi semi

si è riscontrata una minor incidenza dello sviluppo di cancro al colon, alla mammella ed alla prostata dopo l’assunzione regolare di questi semi Proprietà antiage: si favorisce una migliore ossigenazione delle cellule e quindi una minore comparsa di rughe e una minore perdita di capelli.

si favorisce una migliore ossigenazione delle cellule e quindi una minore comparsa di rughe e una minore perdita di capelli. Benefici per il cuore: grazie agli acidi grassi omega 3, i semi di lino prevengono le ostruzioni delle arterie e la formazione di placche causate dal colesterolo in eccesso. Non solo mantengono attiva e ben funzionante la circolazione.

Antinfiammatorio naturale: si possono considerare un rimedio fitoterapico per combattere le dermatiti, infiammazioni dell’apparato urinario e dell’intestino ed i dolori reumatici.

si possono considerare un rimedio fitoterapico per combattere le dermatiti, infiammazioni dell’apparato urinario e dell’intestino ed i dolori reumatici. Proprietà ipotensive: indicato alle persone che soffrono di pressione alta.

indicato alle persone che soffrono di pressione alta. Depurativa: il consumo regolare di semi di lino aiuta l’organismo ad espellere scorie e tossine.

2. Semi di zucca

Nel 2015 un gruppo di ricercatori tedeschi ha condotto uno studio su gruppi di uomini affetti da iperplasia prostatica benigna. A questi venivano somministrato i semi di zucca sotto forma di capsule, i risultati su questo gruppo sono stati confrontati con quelli ottenuti su un altro gruppo di uomini a cui sono state somministrate solamente delle capsule placebo, ossia prive del principio attivo.

Trascorsi dopo 12 mesi di trattamento è stata osservata che i sintomi della patologia nei soggetti che avevano assunto i semi di zucca si erano ridotti.

I semi di zucca sono ricchi in:

amminoacidi

cucurbitina: responsabile dell’effetto antielmintico, si intende qualsiasi medicamento impiegato nella lotta contro i vermi parassiti del nostro organismo.

responsabile dell’effetto antielmintico, si intende qualsiasi medicamento impiegato nella lotta contro i vermi parassiti del nostro organismo. carotenoidi e zinco: entrambi utili per la salute della prostata;

entrambi utili per la salute della prostata; manganese

magnesio

zinco

fosforo

fitosteroli

ferro

acido oleico e linoleico

antiossidanti: tocoferoli e carotenoidi di cui luteina e β-carotene.In particolar modo i carotenoidi, sono fondamentali, perchè stimolano il sistema immunitario e la capacità di difenderci dalle malattie.

Le proprietà che possiede questo seme sono diverse ecco alcune.

Rafforzano il sistema immunitario : grazie alle elevate quantità di zinco, aiuta a stimolare il sistema immunitario e ci aiuta a combattere virus e raffreddori;

: grazie alle elevate quantità di zinco, aiuta a stimolare il sistema immunitario e ci aiuta a combattere virus e raffreddori; Regola la pressione sanguigna : contribuendo a prevenire ictus, attacchi e arresti cardiaci;

: contribuendo a prevenire ictus, attacchi e arresti cardiaci; Migliora le funzioni cardiache :grazie al magnesio, che contribuisce al funzionamento del cuore;

:grazie al magnesio, che contribuisce al funzionamento del Migliora le formazione delle ossa e dei denti

Conciliano il sonno: sono ricchi di triptofano, che è un aminoacido essenziale che il corpo converte in serotonina e successivamente in melatonina, il migliore alleato del sonno. Se avete problemi di insonnia e volete dormire sonni tranquilli, notti integrate i semi di zucca nella vostra dieta.

3.Semi di girasole

I semi di girasole sono importanti soprattutto per le persone che hanno problemi digestivi. L’assunzione di semi di girasole apporta diversi nutrienti:

fibre vegetali

acido folico: che è un nutriente estremamente importante per le donne in gravidanza, in questo periodo il suo fabbisogno è raddoppiato;

che è un nutriente estremamente importante per le donne in gravidanza, in questo periodo il suo fabbisogno è raddoppiato; acido linoleico o omega-6: un acido grasso essenziale importante per le proprietà antitumorali e non solo anche utile per prevenire l’arteriosclerosi e il diabete. Inoltre un semplice acido grasso è in grado di favorire l’accrescimento di massa magra rispetto a quella grassa;

un acido grasso essenziale importante per le proprietà antitumorali e non solo anche utile per prevenire l’arteriosclerosi e il diabete. Inoltre un semplice acido grasso è in grado di favorire l’accrescimento di massa magra rispetto a quella grassa; selenio

rame

vitamina E

ferro

manganese e zinco: utili nel metabolismo dei grassi e importanti per la crescita;

utili nel metabolismo dei grassi e importanti per la crescita; fibre: utili per le persone che seguono una dieta dimagrante perchè aumentano il senso di sazietà e preziose per l’attività intestinale.

Il ferro, il manganese e lo zinco sono presenti particolarmente nella varietà nera, mentre i semi di tipo striato sono molto utili per il corretto funzionamenrto dell’intestino.

4. Semi di canapa

I semi di canapa sono considerati un alimento altamente proteico in quanto presentano 10 differenti aminoacidi. Non solo sono una ricca fonte di acidi grassi essenziali, gli omega 3 ed omega 6.

Oltre a contenere il 30% da proteine, e acidi grassi sono una fonte ricca di fibre, circa il 40% e di fitosteroli. Degli studi condotti, hanno rilevato che questi semi svolgono un ruolo molto importante nella prevenzione di:

patologie cardiache

diverse forme di cancro

morbo di Parkinson o l’Alzheimer.

Si possono facilmente acquistare sia integrali che decorticati, ma è possibile utilizzare anche l’olio di semi di canapa biologico, che viene preparato con l’estrazione a freddo. Le proprietà più note dell’olio di canapa sono:

Antiossidante

Antinfiammatorio

Immunomodulante

Broncodilatatore

5. Semi di sesamo

Sono una fonte ricca di calcio, basti pensare che una porzione da 100 grammi di semi di sesamo contiene infatti 1000 milligrammi di calcio. Inoltre è contiene:

ferro

magnesio

zinco

selenio

fibre vegetali

lignani

vitamina B1.

Sono utilissimi per il nostro organismo in quanto:

Rinforza le ossa : contenendo molto calcio sono più efficaci nella prevenzione dell’osteoporosi soprattutto durante il periodo della menopausa. Inoltre svolgono un ruolo importante perchè producono il collagene rendendo le ossa più elastiche. Sono una valida alternativa per le persone chi è intollerante ai latticini, quindi utile per rinforzare denti e ossa.

: contenendo molto calcio sono più efficaci nella prevenzione dell’osteoporosi soprattutto durante il periodo della menopausa. Inoltre svolgono un ruolo importante perchè producono il collagene rendendo le ossa più elastiche. Sono una valida alternativa per le persone chi è intollerante ai latticini, quindi utile per rinforzare denti e ossa. Abbassa il colesterolo : questo grazie alle fibre in esso contenute.

: questo grazie alle fibre in esso contenute. Favorisce la digestione: le fibre alimentari presenti, apportano benefici all’apparato digestivo;

le fibre alimentari presenti, apportano benefici all’apparato digestivo; Anti-ipertensiva : grazie ai lignani presenti all’interno, riescono a tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Il consumo di questi preziosi semi previene la formazione di placche sulle pareti delle arterie;

: grazie ai lignani presenti all’interno, riescono a tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Il consumo di questi preziosi semi previene la formazione di placche sulle pareti delle arterie; Migliorano la circolazione sanguigna: grazie alla presenza di zinco e proteine, prevengono la caduta dei capelli.

6. I semi di Chia

Come i semi di sesamo, anche questi sono una fonte ricca di calcio, infatti ne contiene fino a 600 milligrammi per ogni 100 grammi. Contengono al loro interno:

fibre vegetali

antiossidanti

proteine

omega 3

Possiedono innumerevole proprietà ecco quali:

aumentano il senso di saziet à: questo grazie alle fibre che gonfiandosi nello stomaco, ci impediscono di assumere pasti troppo abbondanti, soprattutto in calorie;

à: questo grazie alle fibre che gonfiandosi nello stomaco, ci impediscono di assumere pasti troppo abbondanti, soprattutto in calorie; migliorano il transito intestinale

azione regolatrice del livello di zuccheri nel sangue : quindi riduce il rischio di contrarre malattie cardiovascolari o di andare incontro ad un eccessivo aumento di peso;

: quindi riduce il rischio di contrarre malattie cardiovascolari o di andare incontro ad un eccessivo aumento di peso; potere antinfiammatorio : grazie al contenuto di acidi grassi essenziali omega-3, che ci aiutano a ridurre i livelli di trigliceridi, mantenendo in salute il cuore. Importante i semi di chia per combattere patologie in cui l’infiammazione fa da padrona come l’ ipotiroidismo, l’ ipercolesterolemia, diabete di tipo 2, gotta;

: grazie al contenuto di acidi grassi essenziali omega-3, che ci aiutano a ridurre i livelli di trigliceridi, mantenendo in salute il cuore. Importante i semi di chia per combattere patologie in cui l’infiammazione fa da padrona come l’ ipotiroidismo, l’ ipercolesterolemia, diabete di tipo 2, gotta; preservare la memoria: mantiene giovane il cervello: grazie alla presenza degli omega 3.

